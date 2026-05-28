Baker Tilly jaagt op groei, terwijl personeelsverloop toeneemt

Baker Tilly presenteert in zijn jaarverslag een beeld van een organisatie die volop inzet op schaalvergroting, AI en internationale expansie. Achter de ambitieuze groeiplannen schuilt echter ook een organisatie die kampt met een groeiend verloop en duurzaamheidsresultaten die onder druk staan.

Het accountants- en advieskantoor zag de omzet in 2025 stijgen naar €153,5 miljoen, een groei van 3,1 procent. De genormaliseerde EBITDA groeide van €18,5 miljoen naar €21 miljoen. Tegelijk erkent Baker Tilly dat de winstontwikkeling “iets lager dan de interne doelstelling” uitviel.

Opvallend is bovendien dat de groei vooral uit audit- en fiscale dienstverlening komt. De auditomzet steeg van €67,5 miljoen naar €69,4 miljoen, terwijl fiscaal zelfs groeide van €28,2 miljoen naar €31,2 miljoen. Daartegenover staat dat de omzet bij Accountancy & Advies licht daalde: van €33,7 miljoen naar €33,3 miljoen. Dat suggereert dat Baker Tilly steeds sterker inzet op schaalbare en specialistische dienstverlening met hogere marges, terwijl traditionele accountancyactiviteiten onder druk staan. Juist in de auditpraktijk, waar personeelsschaarste en toezichtdruk al jaren toenemen, roept verdere groei bovendien de vraag op hoe het kantoor tegelijkertijd kwaliteit, onafhankelijkheid en commerciële ambities in balans houdt.

Inflexion drukt stempel

Het belangrijkste nieuws in het jaarverslag is zonder twijfel de strategische samenwerking met private-equitypartij Inflexion. De investeerder nam in 2025 een minderheidsbelang in Baker Tilly Nederland. Volgens CEO Ronald Hoeksel moet die samenwerking zorgen voor meer “slagkracht, strategische expertise en financiële ruimte” om de groei te versnellen. In het verslag wordt gesproken over acquisities, schaalvergroting en internationale expansie. Baker Tilly wil uitgroeien tot een stabiele top-10 speler in de markt en kijkt nadrukkelijk over de grens. Inmiddels is ook een samenwerking aangekondigd met Baker Tilly België.

Opvallend is hoe sterk de taal van private equity inmiddels doorklinkt in het verslag. Begrippen als “Value Creation Plan”, “strategische wendbaarheid”, “toekomstbestendige financieringsstructuur” en “M&A-strategie” keren voortdurend terug. Hoewel Baker Tilly in algemene termen benadrukt dat kwaliteit en publiek belang centraal blijven staan, werkt het jaarverslag beperkt uit hoe die publieke verantwoordelijkheden concreet worden geborgd binnen de groeistrategie met private equity.

Hoog personeelsverloop

Ondanks de ambitieuze groeiplannen blijft de arbeidsmarkt een kwetsbare factor. Het personeelsverloop steeg in 2025 naar 22,8 procent, tegenover 21,7 procent een jaar eerder. Daarmee ligt het verloop fors boven de eigen middellangetermijndoelstelling van 16 procent. Ook de medewerkerstevredenheid blijft zwak: de eNPS-score komt uit op -4. Dat betekent dat er iets meer kritische of ontevreden medewerkers zijn dan medewerkers die Baker Tilly als werkgever zouden aanbevelen.

Dat wringt met de stevige positionering als “Employer of Choice”. “We willen een werkomgeving bieden waarin iedereen zich thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen,” staat er in het verslag, maar dat lukt dus niet bijzonder goed. Baker Tilly investeerde weliswaar in nieuwe arbeidsvoorwaarden, variabele beloningen en ontwikkelprogramma’s, maar de cijfers suggereren dat veel medewerkers alsnog vertrekken.

Ook intern lijkt de komst van Inflexion spanning op te leveren. In een interview in het jaarverslag zegt OR-voorzitter Heleen Balkenende dat de ondernemingsraad “scherpe vragen” stelde over de aandeelhoudersovereenkomst en de positie van de OR binnen de governance-structuur. “Dat waren soms pittige gesprekken,” aldus de OR.

AI als groeimotor

Baker Tilly zet zwaar in op AI. Interne “Ninja’s” ontwikkelen toepassingen die repetitieve werkzaamheden moeten automatiseren, zoals het controleren van consistentie tussen bestuursverslag en jaarrekening. Ook bouwt de organisatie een eigen AI-platform en een fiscale AI-assistent. De organisatie presenteert AI nadrukkelijk als middel om kwaliteit te verhogen en medewerkers aantrekkelijker werk te bieden. Tegelijk werkt Baker Tilly in het jaarverslag vooral de kansen van AI uit, terwijl concrete beheersmaatregelen, governance en risico’s rond AI-gebruik in assurance- en advieswerk beperkt aan bod komen.

Duurzaamheidsambities onder druk

Op duurzaamheidsgebied is het beeld gemengd. Baker Tilly zegt duurzaamheid steviger te willen verankeren in de organisatie, maar schroeft tegelijk een aparte ESG Advisory-praktijk terug vanwege afnemende marktvraag en onzekerheid rond Europese regelgeving. Daarnaast bewegen verschillende duurzaamheidsindicatoren de verkeerde kant op. De uitstoot in scope 2 steeg met 20 procent en scope 3 met 7,2 procent. Het aandeel hernieuwbare elektriciteit daalde van 27 naar 22 procent.

Dat verhoudt zich moeizaam met de uitgesproken Net Zero-ambities van het kantoor. Baker Tilly schrijft zelf dat duurzaamheid steeds meer een strategisch vraagstuk wordt in plaats van alleen een complianceverplichting. Juist dan vallen tegenvallende resultaten extra op.

Omzet per servicelijn x 1.000 2025 2024 Audit 69.426 67.477 Fiscaal 31.175 28.209 Accountancy & Advies 33.322 33.732 Advisory 19.618 19.498 Totaal 153.541 148.916 In 2025 en 2024 is de volledige omzet in Nederland gerealiseerd

Download hier het jaarverslag.