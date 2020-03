Weigeraars ontkomen niet aan belastingaangifte

Voor wie speelt met het idee de belastingaangifte een keertje over te slaan: het OM heeft maandag taakstraffen geëist tegen vier verdachten die jaren achtereen weigerden om aangifte inkomstenbelasting te doen. De politierechter wees de eisen toe; bovendien moeten de weigeraars alsnog hun aangiften indienen.

De Belastingdienst heeft volgens het OM vele pogingen gedaan om de vier verdachten ertoe te bewegen aangifte te doen. ‘Ze kregen achtereenvolgens herinneringen, aanmaningen, boetes en uiteindelijk ook geschatte aangiftes opgelegd. Belastingplichtigen die, ook na herhaaldelijk aandringen en uiterste inspanning van de Belastingdienst, blijven weigeren aangifte te doen, lopen het risico voor de rechter te moeten verschijnen. De verdachten die vandaag in de rechtbank zijn verschenen, hebben al meer dan vier jaar geen aangifte inkomstenbelasting ingediend.’ Het OM wilde de zaak vooral gebruiken als voorbeeld om mensen te bewegen tot het doen van aangifte. ‘Een veel gehoorde reden die de politierechter vandaag hoorde was dat de verdachten het erg druk hebben, maar dat is volgens het OM geen reden om geen aangifte te doen.’ Dat is een misdrijf en kan tot een strafblad leiden.

Alsnog aangifte doen

De politierechter heeft de vier verdachten die vandaag op zitting stonden onvoorwaardelijke en voorwaardelijke taakstraffen opgelegd en de weigeraars moeten alsnog hun aangifte doen. ‘Aangifte doen is in het belang van de maatschappij. Van de belastingopbrengst betaalt de overheid belangrijke voorzieningen als onderwijs en zorg.’

FIOD speurt naar zwartspaarders

De FIOD kondigde afgelopen maand aan meer onderzoeken te gaan instellen naar personen die weigeren informatie te verstrekken aan de Belastingdienst of opzettelijk niet, dan wel onjuiste of onvolledige informatie verstrekken. Er werd bijvoorbeeld een doorzoeking gedaan in een woning van een bejaard echtpaar in Rijswijk dat vermoedelijk tientallen jaren beschikt heeft over een bankrekening in Luxemburg. Tegenover de Belastingdienst ontkennen ze het bestaan van deze rekening, ook al heeft het gerechtshof dat al bewezen geacht. In februari werd ook de woning van een 66-jarige Zeeuw doorzocht. Hij werd ervan verdacht zijn buitenlandse vermogen niet te hebben opgegeven.