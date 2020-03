Ouderen willen uitstel belastingaangifte vanwege coronacrisis

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept het kabinet op om de aangiftetermijn voor de inkomstenbelasting te verlengen van 1 mei tot 1 september. Ouderen komen in de knel met de deadline van 1 mei, hoort KBO-PCOB naar eigen zeggen terug van haar leden. Directeur Manon Vanderkaa dringt daarom aan op generiek uitstel tot 1 september: “Vanwege de coronacrisis komen nu veel veranderingen op ouderen af. Uitstel van belastingaangifte geeft hun, en degenen die hen helpen bij de aangifte, de noodzakelijke tijd.”

Digitale vaardigheid

Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet (meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. Vanderkaa: “Daar komt nu de coronacrisis bij. Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een vereniging, niet meer thuis mag komen bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken buiten de deur vallen nu weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.”

Generiek uitstel

Omdat de verwachting is dat de coronacrisis nog langer aanhoudt, wordt gevraagd om generiek uitstel tot 1 september 2020 zonder dat hiervan melding gedaan hoeft te worden. Vanderkaa: “Uitstel aanvragen is een digitale handeling waar veel ouderen wat huiverig voor zijn, of waarvoor ze mogelijk de vaardigheid missen. Ook een coulanceregeling kan vragen en onzekerheid oproepen. Generiek uitstel voor alle belastingplichtigen geeft duidelijkheid en rust in deze voor ouderen extra spannende coronacrisis.”

Bron: KBO-PCOB