Corona | Ook SRA komt met signalering over corona en de accountant

SRA heeft de signalering ‘Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant’ gepubliceerd.

De signalering is bedoeld als handvat voor accountants om hen te wijzen op een aantal aandachtsgebieden die in deze tijden van coronacrisis van belang zijn. ‘Aandachtsgebieden die u kunnen helpen om tot de juiste afwegingen te komen en waar bij de uitvoering van werkzaamheden rekening mee kan worden gehouden’, licht SRA toe.

NBA

De NBA kwam eerder ook al met een alert over de impact van de coronacrisis op accountantswerkzaamheden en gaf verschillende updates. In de laatste update is onder anderen een extra hoofdstuk ‘Aandachtspunten bij het samenstellen van jaarrekeningen’ toegevoegd.

SRA-signalering

De SRA-signalering is alleen toegankelijk voor SRA-leden en is hier te vinden.