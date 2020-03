Nieuwe update NBA corona-alert

De NBA heeft de Alert over de impact van het coronavirus opnieuw bijgewerkt. Er is onder meer een extra hoofdstuk ‘Aandachtspunten bij het samenstellen van jaarrekeningen’ toegevoegd.

Daarnaast is nu met kleuren aangegeven welke informatie speciale relevantie voor bepaalde doelgroepen heeft: accountants die jaarrekeningen controleren, accountants die jaarrekeningen samenstellen en controleren, accountants in een financiële functie en overige accountants. Er is verder een extra voorbeeldtekst opgenomen in relatie tot het coronavirus die kan worden gebruikt in de samenstellingsverklaring.

Anderen consulteren raadzaam

Het extra hoofdstuk met aandachtspunten gaat in op de toegevoegde waarde die de samenstellend accountant kan bieden aan ondernemers die niet precies weten wat ze in de jaarrekening op moeten nemen over de effecten van de corona-gebeurtenissen. ‘De accountant zal bij het toelichten van de corona-gebeurtenissen in de meeste gevallen het management ondersteunen bij het maken van significante oordeelsvormingen. Daarbij is het belangrijk dat de accountant het management, en waar relevant de met governance belaste personen goed uitlegt wat de impact van de gemaakte keuzes is zodat de genoemde personen hun verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kunnen nemen.’ De NBA adviseert te overwegen of het nodig is om anderen te consulteren zoals een collega of een waarnemer. ‘De grootste fout die een accountant kan maken, is de fout die je in je eentje maakt.’

Goed documenteren

Verder benadrukt de NBA dat de accountant de opdracht moet teruggeven als de organisatie niet bereid is om noodzakelijke toelichtingen op te nemen. Besprekingen en overwegingen met betrekking tot de coronacrisis moeten goed worden gedocumenteerd in het dossier. ‘Juist in deze tijd is het verstandig om nog eens goed kennis te nemen van Standaard 4410 en de uitwerking daarvan in NBA-handreiking 1136. De NBA heeft signalen ontvangen dat in deze uitzonderlijke tijden het tijdig en goed documenteren als een probleem wordt ervaren. Ook in de bovenstaande tekst wordt een aantal keren over documenteren gesproken. Wij denken na of wij met nadere uitleg de praktijk op dit punt kunnen helpen.’

Derdenverklaring en onafhankelijkheidsrisico’s

Ook is het vervallen van de zogeheten derdenverklaring bij het vragen van uitstel van belasting voor maximaal drie maanden verwerkt. ‘Hoe de verklaring eruit moet gaan zien als het uitstel langer duurt, is nog onduidelijk.

Hoewel er in veel gevallen geen ‘verklaring van een derde’ meer nodig is verwachten wij dat accountants hun klanten toch vaak zullen helpen bij het aanmelden voor het uitstel. Daarbij moeten accountants wel nagaan of er sprake is van financiële problemen door de coronacrisis. Bij wettelijke controlecliënten, en zeker bij OOB’s moet de accountant daarnaast ook alert zijn op onafhankelijkheidsrisico’s.’

Lees hier de NBA Alert