Administratiekantoor in actie tegen plaagrups

Administratiekantoor Vogels uit Wassenaar sponsort 65 nestkasten. De hoop is dat er veel gebroed wordt en de kuikens veel eikenprocessierupsen eten.

65 jaar

Corine Verhart: ‘Ons administratiekantoor bestaat dit jaar 65 jaar. Vanwege de naam leek het ons leuk deze actie van de gemeente te sponsoren.’ De gemeente Wassenaar wil nestkasten ophangen in de hoop een plaag van eikenprocessierupsen te voorkomen. In totaal zijn er 125 nestkasten opgehangen.

Voedsel

De nestkasten zijn bedoeld voor de koolmees en de pimpelmees. Beide soorten leggen gemiddeld 10 eieren. Met een beetje geluk levert de actie zo’n 1000 tot 1500 hongerige kuikens op. De meeste vogelsoorten wagen zich niet aan de eikenprocessierups met zijn branderige haren. Maar de pimpelmees en koolmees lusten ze juist graag. ‘De koolmees slaat een buitgemaakte rups eerst een paar keer tegen een boom zodat de meeste brandharen worden afgeworpen’, aldus Wikipedia.

Plaag

De eikenprocessierups is pas sinds 1991 in Nederland. Vooral de laatste jaren is sprake van een explosieve groei. De rupsen veroorzaken veel overlast doordat hun haren tot ernstige jeuk bij mensen kunnen leiden. Ook dit jaar verwachten deskundigen, vanwege de zachte winter, weer veel overlast.

Telegraaf

De nestkastenactie trok inmiddels de aandacht van De Telegraaf. Het ochtendblad plaatste een foto van de eerste bewoners van de nieuwe nestkasten in Wassenaar. In het artikel komt ook Corine Verhart aan het woord. Zij werkt al 30 jaar bij het kantoor maar is geen familie van de oprichter. Een van diens dochters is echter nog wel betrokken bij de onderneming.