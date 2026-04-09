Goededoelensector waarschuwt voor versnippering kennis accountants

De kennis van accountants over de verslaggeving van goede doelen dreigt te versnipperen nu grote accountantskantoren zich steeds verder uit de sector terugtrekken. Daarvoor waarschuwt toezichthouder CBF, zo schrijft accountant.nl.

Volgens cijfers van het CBF is het aantal verklaringen dat grote accountantskantoren afgeven aan goede doelen in vijftien jaar tijd met 88% gedaald: van 186 in 2009 naar 23 over verslagjaar 2024. Middelgrote en kleinere kantoren nemen het werk over, vaak voor slechts één of enkele organisaties.

Kennis weg

Die verschuiving vergroot het risico dat specialistische kennis verloren gaat, schrijft accountant.nl. Accountants die minder vaak met goede doelen werken, zijn minder vertrouwd met sectorspecifieke regels, zoals Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Zo verwijzen accountants in verklaringen nog geregeld naar regels voor commerciële ondernemingen die niet van toepassing zijn op stichtingen.

Gezamenlijk

Het CBF en de NBA willen de kennisbasis versterken. Zij organiseren dit voorjaar rondetafelgesprekken met circa veertig accountantskantoren, gevolgd door een webinar later dit jaar.

De sector telt duizenden goede doelen, waarvan er ruim zevenhonderd zijn aangesloten bij de CBF-erkenningsregeling. Samen zijn zij goed voor circa €5,9 mrd aan jaarlijkse baten. Juist vanwege de afhankelijkheid van donateurs is transparante en juiste verslaggeving volgens het CBF essentieel.