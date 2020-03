Corona │Videocollege: hoe kijkt een accountant – persoonlijk – naar het nieuws? Digitalisering maakt enorme sprong

‘Een virus dat je persoonlijke keuzes aan banden legt,’ zo omschrijft Eric Mantelaers RA in dit videocollege de impact die het coronavirus heeft. Tel de maatregelen maar op: anderhalve meter afstand, geen grote bijeenkomsten, de enorme impact op het Nederlandse bedrijfsleven. De coronacrisis kent echter ook andere gevolgen: digitalisering maakt ineens een enorme sprong, creativiteit en innovatie.

De coronacrisis heeft een enorme impact. Enerzijds is een overdaad aan informatie die langs allerlei wegen gestructureerd en ongestructureerd, waar en en soms (onbedoeld) onwaar op iedereen af komt. Blijf kritisch nadenken, check je bronnen, verifieer, orden, kortom kwaliteiten die een goede accountant – als van nature – in huis hebben komen dan goed van pas.

Anderzijds zijn we ineens dat digitalisering in vrijwel alle lagen van de maatschappij plotseling een enorme sprong maakt.

Eric Mantelaers RA is partner bij RSM Nederland Accountants N.V. Hij is tevens lid van het Lectoraat Hogeschool Zuyd en docent aan de Universiteit van Maastricht.