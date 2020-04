Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen 

De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen. De Europese Bankautoriteit (EBA) roept in een verklaring financiële ondernemingen op tijdens de coronacrisis procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden.

Mogelijk nieuwe vormen van witwassen

De AFM roept ondernemingen op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. ‘Waar nodig dienen ondernemingen hun systematische integriteitsrisicoanalyses te bezien in het licht van de recente ontwikkelingen, in het bijzonder ten aanzien van sectoren die hard geraakt worden door de neergang van de economie’, meldt de toezichthouder. ‘De AFM verwacht tevens van ondernemingen dat zij, conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun cliënten en transacties voortdurend monitoren, en ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland.’