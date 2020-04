Aantal starters in eerste kwartaal stabiel

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er ongeveer evenveel ondernemingen gestart als in de eerste drie maanden van 2019, meldt de Kamer van Koophandel. Het waren er ruim 63.000.

Ons land telde begin deze maand 2.018.740 ondernemingen: 1% meer dan op 1 januari van dit jaar. Vergeleken met een jaar geleden het aantal ondernemingen met 5% gegroeid.

In het eerste kwartaal zijn 174 starters minder geregistreerd dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De eerste drie maanden van dit jaar zijn nog nauwelijks beïnvloed door de coronacrisis: overheidsmaatregelen werden pas halverwege maart getroffen. ‘De eventuele effecten op het starten en beëindigen van bedrijven zullen daarom in het tweede kwartaal zichtbaar worden.’ De laatste vijf jaar groeit het aantal starters vooral in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. Drenthe, Overijssel en Limburg kennen de kleinste toename in aantal nieuwe bedrijven.

Minder nieuwe ZZP’ers

Het aantal nieuwe fulltime ZZP’ers is met 350 afgenomen tot net onder de 38.000. Het aantal startende fulltime en parttime ZZP’ers samen komt in het eerste kwartaal van 2020 uit op 52.353. In totaal waren er per 1 april 1.057.619 fullltime ZZP’ers en 287.036 parttime eenpitters (minder dan 15 uur per week).

Iets meer stoppers

Er waren in totaal ruim 45.000 stoppers; 29% meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. ‘Dit grote aantal is vertekend omdat er in het eerste kwartaal bijna 10.000 ambtelijke uitschrijvingen (zogenoemde deregistraties op verzoek van de Belastingdienst) hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt als is gebleken dat een onderneming al langere tijd niet meer actief is.’ Worden die deregistraties niet meegeteld, dan gaven er 35.618 ondernemingen de brui aan. ‘Dat aantal is een fractie hoger dan het aantal stoppers in het eerste kwartaal van 2019.’

Faillissementen

In het eerste kwartaal werden 3% meer faillissementen uitgesproken dan in het eerste kwartaal van 2019: het aantal steeg van 744 in het eerste kwartaal van 2019 naar 769 in het eerste kwartaal van dit jaar. De sector Logistiek telde de sterkste stijging: van 47 in het eerste kwartaal van 2019 naar 79 in het afgelopen kwartaal (68%). De grootste daling in absolute aantallen faillissementen vond plaats in de sector Gezondheid: het aantal daalde van 35 naar 19 (46%).