Administratiekantoor werkt aan ‘cafetariamodel’ voor verenigingen

Verenigingen vinden het steeds lastiger een penningmeester te vinden. Noodgedwongen doen ze een beroep op betaalde ondersteuning. Passie Voor Cijfers uit Boijl ziet een oplossing in het cafetariamodel.

Pilot

Het lukt sportvereniging Odis uit Elsloo al enkele jaren niet een penningmeester te vinden. Odis vroeg de gemeente Ooststellingwerf om een financiële bijdrage zodat een administrateur kan worden ingehuurd. De gemeente besloot daarop een pilot in het leven te roepen: ‘vitaal verenigingsbestuur’. Het trekt daarvoor 2000 euro uit. Odis draagt zelf ruim 500 euro bij.

Boekhouder inhuren

De gemeente heeft administratiekantoor Passie voor Cijfers uit Boijl gevraagd om de administratie van Odis efficiënter te maken, nieuwe vrijwillige penningmeesters op te leiden en te onderzoeken welke taken eventueel beter structureel kunnen worden uitbesteed en hoe dit te bekostigen. Van de opgedane ervaringen kunnen andere partijen leren.

Structurele oplossing

Anja van Loon, eigenaar van Passie voor Cijfers: ‘Ik ben actief in de plaatselijke politiek en doe de administratie van de voetbalvereniging. Zo kwam de gemeente bij mij uit. Ik herken het probleem dat verenigingen steeds moeilijker aan een vrijwillige penningmeester komen. Het inhuren van een administratiekantoor is een tijdelijke oplossing. Natuurlijk kom ik Odis graag te hulp. Maar wat hier nodig is, zijn structurele oplossingen.’

Verenigingsleven

De pilot bij Odis duurt een jaar. Met de pilot wil de gemeente de maatschappelijke zorgen om het voortbestaan van verenigingen, door het gebrek aan bestuursleden, verminderen door alternatieve werkwijzen te onderzoeken op het gebied van financiële- en administratieve bestuurstaken, bijvoorbeeld door samenwerking van verenigingen onderling en met het lokale bedrijfsleven.

Cafetariamodel

Van Loon zegt na te denken over het ontwikkelen van een cafetariamodel voor verenigingen. ‘Daarmee kunnen ze diverse diensten inhuren tegen vooraf afgesproken prijzen. Dat kan zijn voeren van de boekhouding maar ook het werven van en opleiden van vrijwilligers. Als verenigingen al een penningmeester hebben, die bijvoorbeeld nog niet veel ervaring heeft, dan kan een administratiekantoor bijspringen met gericht advies. Het voordeel van een cafetariamodel is dat de vereniging de dienstverlening kan inhuren waaraan behoefte is.’

Invullen bestuursfunctie blijkt lastig

Verenigingen vinden het lastig om vrijwilligers te vinden. Leden lopen wel warm voor incidentele-, tijdelijke- of praktische taken maar schrikken terug voor bestuurlijke taken met verantwoordelijkheden en structurele (tijdrovende) verplichtingen of waarvoor specifieke kennis en kunde nodig zijn.