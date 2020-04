Corona | Krimp eurozone in eerste kwartaal 3,8%

De eurozone kromp de afgelopen drie maanden met een percentage dat zelfs op jaarbasis al een ernstige recessie zou worden genoemd. De 19 Europese economieën in de muntunie leverden 3,8% in.

‘Recessie zonder precedent’

De krimp is ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. In Frankrijk en Spanje kromp de economie nog sterker. Omdat de lockdowns in Europa pas tegen het eind van het eerste kwartaal zijn ingesteld, ongeveer halverwege maart, verwachten experts dat de cijfers over het twee kwartaal nog dramatischer zullen zijn. Bert Colijn van ING zegt dat Europa in een recessie ‘zonder precedent’ terecht komt.

Grootste malaise in Frankrijk

De werkloosheid in de eurozone steeg in maart bescheiden, van 7,3% van de beroepsbevolking naar 7,4%. De inflatie daalde naar nog slechts 0,4% over de maand april. De goedkope olie verklaart maar een deel van deze daling. Frankrijk beleefde het slechtste kwartaal sinds de invoering van de statistiek in 1949 met een krimp van het bruto binnenlands product van 5,8%. De consumptieve bestedingen daalden met ruim 6% en de investeringen met 11,8%. Oostenrijk en Spanje Madrid meldt een krimp van de economie met 5,2% ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar nog aanzienlijk minder hard getroffen. Op jaarbasis daalde het bbp daar met 4,8%. Dat komt overeen met een krimp ten opzichte van het laatste kwartaal van 1,2%.

Stijging faillissementen

Het CBS publiceerde op donderdag de meest recente faillissementscijfers voor Nederland. In week 17 (20 tot en met 24 april) zijn 98 bedrijven en instellingen (+19,5% tov de week ervoor), en 14 eenmanszaken (+180% tov vorige week) failliet verklaard. Met een totaal van 112 zijn dat er 47 meer dan in week 16. In de eerste 17 weken van 2020 zijn er 1262 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 11 meer dan in dezelfde periode van 2019. Dat is een stijging van nog geen procent.

Detailhandel hardst getroffen

De detailhandel had van alle branches met 13 de meeste faillissementen. Eerder dit jaar zijn er alleen in week 7 meer faillissementen (19) waargenomen in deze branche. Gemiddeld zijn er in 2020 tot nu toe 8 detailhandelszaken per week failliet verklaard. De stijging in de industrie valt meer op. In deze branche gingen 12 bedrijven failliet. Dat is meer dan de 5 industriële bedrijven die gemiddeld per week tot en met week 17 failliet zijn verklaard. Tot slot, in de bouwnijverheid zijn de meeste eenmanszaken failliet verklaard, namelijk 5. Ook in de voorgaande weken van 2020 was de bouwnijverheid vaak de sector met de meeste failliet verklaarde eenmanszaken.