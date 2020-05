Strafontslag belastingambtenaren was disproportioneel

De Centrale Raad van Beroep heeft de Belastingdienst flink op de vingers getikt over het strafontslag van twee medewerkers. Dat was een disproportionele maatregel, oordeelt de hoogste ambtenarenrechter.

Andermans werk als eigen werk ingeleverd

De twee belastingambtenaren volgden in 2016 de interne opleiding Basis Controletechniek, waarbij al vijftien jaar dezelfde opgaven en eindopdracht zouden worden gebruikt. Samenwerking en informatie-uitwisseling worden gestimuleerd, de huiswerkopgaven worden bovendien volop gedeeld tussen (ex-)cursisten. Desondanks werden de twee deelnemers op staande voet ontslagen wegens fraude en ernstig plichtsverzuim omdat ze andermans werk als eigen werk hadden ingeleverd. Een van de twee was al 34 jaar in dienst en heeft een onberispelijke conduitestaat.

Strafontslag was disprportioneel

De Centrale Raad van Beroep oordeelt nu dat die maatregel buiten proportie is. Het dienstverband van de twee wordt daarom hersteld, de Raad legt hen alleen een voorwaardelijk ontslag op. Als ze zich binnen twee jaar opnieuw schuldig maken aan een soortgelijk verzuim kunnen de medewerkers alsnog worden ontslagen.

Cliënt zonder inkomen

Advocaat Elise van Es van advocatenkantoor Legalitas meldt aan het FD dat de fiscus het achterstallige loon, inclusief periodieken en een opslag van 50% moet betalen. De cliënte van Van Es heeft jarenlang geen inkomen genoten. Ze kreeg geen WW, omdat ze zelf schuld zou hebben gehad aan haar ontslag. ‘Ze heeft een zware psychische tik gekregen.’

Bron: FD