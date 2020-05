Dekkingsgraad grote pensioenfondsen iets verbeterd

De drie grootste pensioenfondsen van ons land hebben hun dekkingsgraad in april zien verbeteren, al zitten die nog onder de kritische grens van 90%. Door de sterke daling in maart blijft de beleidsdekkingsgraad wel dalen.

De coronacrisis gaf de dekkingsgraden sectorbreed een klap. In maart duikelde de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen naar 85%, maar april liet herstel zien met een gemiddelde van 90, mede dankzij het opvallende herstel van de aandelenkoersen. De grootste fondsen hebben nu hun cijfers bekendgemaakt. ABP is opgeklommen van 82,0% naar 83,2%, terwijl de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maanden) op 91,5% staat. Overigens was het fonds eind februari al onder de 90% beland, nog voor de beurskoersen kelderden. Bij Zorg & Welzijn is de dekkingsgraad opgeklommen tot 84,6% (83,5%); de beleidsdekkingsgraad staat op 92,7%. PME staat er nog het beste voor, met een dekkingsgraad van 88,3% (86,4%). De beleidsdekkingsgraad gaf een vol procentpunt toe en bedraagt nu 94,0%.

De minimaal vereiste dekkingsgraad is tijdelijk 90%. Daaronder moeten pensioenfondsen gaan korten op pensioen(opbouw). Eind dit jaar wordt de lat vermoedelijk weer op 100% gelegd.