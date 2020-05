Half maart kondigde de overheid rigoureuze maatregelen af om de opmars van het coronavirus te stuiten. Dat drastische, zeer begrijpelijke besluit heeft in economische zin tot dramatische effecten geleid binnen het MKB. Complete branches kwamen abrupt tot stilstand of belandden in een veel lagere versnelling. Voor de lange termijn is het nu ook nog hoogst onzeker hoe het MKB deze crisis gaat overleven. Alle overheidsmaatregelen die ondernemers moeten ondersteunen ten spijt. Want pakken die steunmaatregelen voor financiering eigenlijk wel goed uit voor de langere termijn?

De faillissementscijfers over april laat een lichte stijging zien; 3 procent meer faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Van een faillissementsgolf is nog geen sprake. Dat kan te maken hebben met het feit dat het altijd even duurt voordat de faillissementsaanvragen zijn verwerkt; er kunnen enkele weken verstrijken tussen de aanvraag van het faillissement en het uitspreken ervan. De cijfers over de maand mei zullen mogelijk aantonen dat er een corona-effect is opgetreden.

Aangewezen op vreemd vermogen

Dagelijks spreken wij ondernemers die hun hoofd boven water proberen te houden en zich proberen voor te bereiden op de nieuwe, onzekere toekomst. Ondanks het uitgebreide pakket aan steunmaatregelen van de overheid hebben ondernemers in veel gevallen nog steeds behoefte aan extra liquiditeit om te kunnen overleven. Ondernemingen die onvoldoende worden geholpen door de steunmaatregelen zijn dan aangewezen op vreemd vermogen om deze crisis te overbruggen. Maar in deze periode – waarbij verliezen moeten worden opgevangen en de toekomst nog hoogst onzeker is – is het bijna onmogelijk om aanvullende financiering te krijgen. De kredietcrisis heeft ons destijds al laten zien dat financieringsloketten in zulke situaties op slot gaan.

BMKB-C-regeling

De overheid heeft hier gelukkig op voorgesorteerd, waardoor er binnen no-time een aanvullende BMKB-regeling werd ontwikkeld; de BMKB-C-regeling. Door een garantie te bieden aan de (geaccrediteerde) financier, kan deze financier met minder risico geld blijven verstrekken aan ‘in de kern gezonde’ bedrijven. Ondertussen zijn de voorwaarden van deze regeling aangepast, is de garantieprovisie neerwaarts bijgesteld en is de maximale looptijd verlengd van 8 naar 16 kwartalen. Dit zijn positieve ontwikkelingen om de kosten laag te houden en de terugbetalingscapaciteit redelijk te houden.

Klein Krediet Corona

Gaandeweg leert de praktijk ons dat niet alle ondernemingen toegang hebben tot de financieringsmarkt. De overheid blijft steunmaatregelen ontwikkelen en garantstellingen bieden, om zoveel mogelijk ondernemingen te ondersteunen. Sinds kort kunnen regionale ontwikkelingsmaatschappijen ook start-ups en scale-ups ondersteunen. Dit type bedrijven zou anders vanwege het ontbreken van een (positief) trackrecord niet of nauwelijks kunnen worden geholpen. Het meest recente wapenfeit is de ontwikkeling van het Klein Krediet Corona. Deze regeling is gericht op kleine ondernemingen, met een omzet van mimimaal € 50.000 en een kredietbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000.

De overheid biedt met deze regeling een garantstelling aan de financier van 95%. Het eigen risico voor de financier wordt daarmee beperkt tot 5% van de totaal aangevraagde financiering. Andere positieve voorwaarden zijn de maximale looptijd van 5 jaren en een gemaximeerde rente van 4%. Dit maakt het ook betaalbaar voor deze ondernemingen. De verschillende grootbanken hebben al kenbaar gemaakt dat zij ondernemers willen financieren door gebruik te maken van deze regeling. Verwacht wordt dat de Europese Commissie een dezer dagen goedkeuring zal verlenen om dit in te zetten en dat de banken dan klaar zullen zijn om deze financieringsaanvragen te verwerken.

Toekomstbestendigheid

Veel ondernemers melden zich op dit moment met hun financieringsaanvraag rechtstreeks bij hun financier. Deze ondernemers lijken daarbij vooral geneigd te zijn om zich op kortetermijnoplossingen te richten, om maar te kunnen overleven. Maar hoe toekomstbestendig zal de onderneming post-corona zijn? Bij die vraagstukken heeft de ondernemer zijn accountant echt nodig. Met de kennis van nu zal realistisch moeten worden ingeschat wat de overlevingskansen zijn als corona is uitgewoed.

Het aantrekken van vreemd vermogen om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte verdient grote aandacht. Hiervoor geldt immers een terugbetalingsverplichting op de langere termijn. Door de ondernemer te ondersteunen met goede liquiditeitsprognoses met verschillende scenario’s kan worden getoetst of er voldoende toekomstige betalingscapaciteit aanwezig is. Als die prognoses nu niet goed worden gemaakt, kunnen deze ondernemingen later alsnog in de problemen terechtkomen. De onzekere toekomst waar de ondernemer nu naar kijkt, zal dan ook een extra beroep doen op zijn visie en veerkracht voor de langere termijn. In veel gevallen zal dit ook om een strategische herpositionering van de onderneming vragen.

Vind de juiste financieringsoplossing

Je kunt als accountant je klant alleen adequaat adviseren over – en begeleiden in – het verkrijgen van de best passende financieringsoplossing als je genoeg vooruit durft te kijken naar de toekomst van zijn/haar onderneming. Hier ligt een belangrijke taak, waarbij je je toegevoegde waarde kunt bewijzen. Wees de kritische sparringpartner van de ondernemer en waarschuw hem/haar voor oplossingen waarbij het langetermijnperspectief buitenspel is gezet. Bijvoorbeeld door het aangaan van een financieringsverplichting die niet past bij het businessmodel post-corona, waardoor er betalingsproblemen gaan ontstaan voor wat betreft de financieringsverplichtingen.

Belangrijke toets is namelijk of ondernemers deze financieringsverplichtingen op de langere termijn kunnen dragen, zodat de overbruggingsfinanciering kan worden terugbetaald uit de cashflow van de onderneming. Wees daarom kritisch op het businessmodel van de onderneming post-corona en de financiële consequenties. Bereken de beschikbare vrije cashflow op basis van je liquiditeitsprognose en houd daarbij rekening met tegenvallers. Onderzoek de financieringsmogelijkheden die er bestaan en onderzoek ook alternatieve financieringsoplossingen naast de staatssteunmaatregelen. De toekomstige cashflow van de onderneming is leidend! Van hieruit kun je de ondernemer begeleiden naar de juiste financieringsvorm(en).

Ard Dekker is als financieringsspecialist verbonden aan Fiscount Financieringsservice.