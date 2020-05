De Digitale Accountancyweek 2020: mis het niet!

Tijden zijn veranderd en ook bij Exact is alles volop in beweging. Waar werken wij aan, hoe doen we dat nu en wat mag je de komende periode van ons verwachten? Dat ontdek je tijdens de Accountancyweek van dinsdag 9 t/m 12 juni a.s! Hét event voor relatiebeheerders, partners en adviseurs binnen Accountancy.

Wat leveren die innovaties jou en je collega’s concreet op?

Dat delen we graag met je tijdens inspirerende sessies, waar we niet alleen de experts van Exact aan het woord laten, maar vooral ingaan op de best practices van accountants- en administratiekantoren. Hoe houden zij zich staande in deze bijzondere tijden?

Wat kun je verwachten?

In dit virtuele evenement vertellen we alles over de strategie en innovaties van Exact voor Accountancy. We trappen de week af met een LIVE plenaire opening waarin we je meer vertellen over de producton t wikkelingen van Exact voor Accountancy. Ook kun je verschillende digitale sessies bijwonen waarin accountants meer delen over de uitdagingen en successen binnen hun organisatie én krijg je advies over het gebruik van onze software. Voormalig topatleet Gregory Sedoc vertelt hoe data hem heeft geholpen grenzen te verleggen en we sluiten de week spectaculair af tijdens een Exact Pub Quiz mét een bijbehorend borrelpakket! Bovendien maak je kans op een weekendje weg inclusief Ferraririt voor twee personen!

In deze editie draait alles om ‘Veerkracht uit inzicht’. Tijdens de uiteenlopende sessies zullen wij onder andere dieper ingaan op dit onderwerp. De webinars zijn thematisch verdeeld over 4 dagen waardoor je de flexibiliteit hebt om de webinar en tijd te kiezen die voor jou het beste uit komt.

We zien je heel graag bij de online sessies tijdens de Accountancyweek!

