Corona | Koolmees begrijpt onvrede over nieuwe NOW-regeling: ‘Kan niet anders’  

Ondernemers blijven ontevreden met de manier waarop de omzet moet worden berekend in het steunpakket NOW 2.0. Vooral seizoensbedrijven voelen zich gedupeerd. Maar volgens minister Koolmees is meer maatwerk voor deze bedrijven ‘niet uitvoerbaar’.

Seizoensbedrijven benadeeld

Dat zei de minister gisteravond in een uitzending van RTL Z. Kijkers konden vragen stellen. Veel vragen gingen over het omzetcriterium. Zowel bij de eerste NOW-regeling als bij de tweede (die kan worden aangevraagd vanaf 6 juli) worden loonkosten vergoed op basis van de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. Voor bedrijven die het vooral van de zomer moeten hebben (zoals strandtenten) pakt dit ongunstig uit. Minister Koolmees zei de onvrede van seizoensbedrijven wel te begrijpen maar er niet veel aan te kunnen veranderen. De regeling moet simpel uitvoerbaar blijven. ‘Een ingewikkeldere regeling is niet uitvoerbaar voor het UWV. Het gaat om 120.000 bedrijven.’ Met een accountantsverklaring wordt maatwerk wel mogelijk, maar ook hier steekt de praktische uitvoerbaarheid een spaak in het wiel. ‘Als we voor al die 120.000 bedrijven een accountantsverklaring vragen, komen accountants tot 2025 nergens anders meer aan toe. Het is ook niet efficiënt, aangezien het overgrote deel van het NOW-geld bij de grootste bedrijven terecht komt. Alleen voor hen is daarom een accountantsverklaring verplicht.’

Ook snelle groeiers benadeeld

Ook snelgroeiende bedrijven voelen zich benadeeld door de NOW-regeling. Stel dat een onderneming in 2019 elk kwartaal met 15 procent in omzet groeide en dat deze groei zich in het eerste van kwartaal 2020, dus voor het uitbreken van de coronacrisis, voortzette. De gemiddelde kwartaalomzet over 2019 valt dan bijna 30 procent lager uit dan de daadwerkelijke omzet op het moment dat de lock-down een feit werd. Volgens Koolmees geldt voor deze ondernemers hetzelfde als voor seizoensbedrijven: de regeling moet simpel blijven omdat deze anders niet uitvoerbaar is voor het UWV.

Bedrijf met 15% omzetgroei per kwartaal

omzet Q1 2019: € 10.000

omzet Q2 2019: € 11.500

omzet Q3 2019: € 13.225

omzet Q4 2019: € 15.209

omzet Q1 2020: € 17.490

gemiddelde omzet 2019: € 12.483

verschil: (17.490-12.483)/17.490 x 100%= 28,6%

Ontslag? Dan NOW terugbetalen

Ondernemers hebben ook veel vragen over het zogenaamde ontslagverbod. Volgens advocaat Van Gelder is het ontslagverbod niet volledig van tafel bij de nieuwe NOW-regeling. ‘Als je mensen moet ontslaan, betaal je onevenredig veel subsidie terug. En die ga je terugbetalen terwijl de medewerkers die je moet ontslaan nog op de pay-roll staan. Voor kleine bedrijven, die misschien 2 of 3 mensen moeten ontslaan, zou het kunnen betekenen dat ze de volledige subsidie terug moeten betalen.

Koolmees: ‘Er is nooit sprake geweest van een ontslagverbod. In NOW 1.0 gold dat wie medewerkers om bedrijfseconomische redenen wilde ontslaan, dus via het UWV, een korting kreeg van 150 procent van de loonsom. Inderdaad, een boete. Die boete, de opslag van 50 procent, heb ik er in NOW 2.0, uitgehaald. Nu wordt 100 procent van de loonsom gecorrigeerd op de subsidie. Van Gelder heeft gelijk dat dit nog steeds een forse financiële prikkel is om geen mensen te ontslaan. Maar het doel van de NOW-regeling is ook het behoud van werkgelegenheid. Ik heb de opslag van 50 procent geschrapt om bedrijven iets meer de ruimte te geven als zij zich aan moeten passen aan de nieuwe realiteit.’

Bonusbeleid

Nederlandse bedrijven die NOW 2.0 aanvragen mogen in 2020 geen bonussen en dividend uitkeren en ook geen eigen aandelen inkopen. Koolmees zei in de uitzending dat dit ook gold voor eventuele buitenlandse moederbedrijven. Worden daar bonussen verstrekt aan de top, dan kunnen Nederlandse dochterbedrijven de NOW 2.0 op hun buik schrijven. Uiteraard kreeg minister Koolmees ook de vraag waarom ‘een nauwelijks innoverend’ bedrijf als KLM wel overheidssteun krijgt en startups niet. De minister legde uit dat dit vooral in het belang van KLM (ook als hub rondom Schiphol) voor de werkgelegenheid zit.

‘Partnertoets is logisch’

De partnertoets voor ZZP’ers roept heel veel onvrede op. Zij vinden het onterecht dat zij moeten teren op de zak van hun partner. Maar Koolmees verdedigde de nieuwe voorwaarde voor steun aan ZZP’ers: ‘We zitten in een volgende fase en we moeten ons aanpassen aan de nieuwe realiteit. In de normale bijstand kijken we ook naar het inkomen van de partner. ZZP’ers kunnen wel gebruik maken van andere steunmaatregelen, zoals toegang tot leningen en uitstel van belastingbetaling.’