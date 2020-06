Sinds 2012 is WEA Zuid-West al druk bezig de boekhouding te automatiseren. Hun motto: ‘Meer brengen voor dezelfde prijs’. Met als doel zoveel mogelijk klanten van maatwerk advies te voorzien, uit te dagen en hun verwachtingen te overtreffen.

Meerwaarde voor de ondernemer

Om zich te onderscheiden van de concurrentie heeft WEA Zuid-West flink geïnvesteerd in het verbreden van haar dienstverlening. ‘Je ziet dat er bij ons ook nog altijd traditionele werkzaamheden verricht worden,’ geeft Arjo Schroevers relatiebeheerder van WEA Zuid-West toe. ‘Echter, hebben we ervoor gezorgd dat standaard werkzaamheden zo min mogelijk tijd kosten en dat we meer actuele en toekomstgerichte informatie verstrekken.‘ Het resultaat? ‘Je betaalt nog steeds hetzelfde als voorheen, maar krijgt er gewoon véél meer voor. Een jaarrekening biedt de ondernemer geen meerwaarde. Maar tussentijdse rapportages en forecasting, dat is voor hen écht een toegevoegde waarde,’ vult Arjo aan.

Betere performance door actuele cijfers

Als we Arjo spreken ontdekken we al snel dat de dienstverlening al lang niet meer alleen uit jaarrekeningen en administratie bestaat. Tussentijdse rapportages, dashboards en forecasting zijn nu de orde van de dag. Allemaal ondergebracht in hun zelf ontwikkelde systeem, de Joost-tool.

Met de Joost-tool worden cijfers realtime gepresenteerd. Zowel accountant als ondernemer hebben daarmee inzicht in het verloop van cijfers. Arjo zegt daarover: ‘Het hebben van iets visueels doet het goed bij de klant. We merken dat klanten die met de Joost-tool werken veel beter performen, omdat zij veel bewuster omgaan met cijfers.’

Arjo vertelt dat als je ondernemers bewust om laat gaan met cijfers je hen uit kan dagen om samen doelen te behalen of zelfs te overtreffen. ‘Ik had bijvoorbeeld een collega die voor de komende maand een winstbegroting had gemaakt voor een klant. Uit de begroting volgde een advies voor de ondernemer om het beoogde winstresultaat te behalen. Na een halve maand kwam de klant bij mijn collega terug en zei “jij kan echt niet begroten”.’ Wat bleek? ‘De klant had het resultaat al bereikt.’

Super actuele administratie

‘Je moet natuurlijk wel super actueel zijn om dat te kunnen bieden. Die inzichten. Dat kan alleen maar als je die data continue kunt verversen. En juist daar is DizzyData een belangrijke spil,’ vertelt Arjo. ‘80 á 90% van de administraties worden binnen WEA Zuid-West met behulp van DizzyData automatisch verwerkt, waardoor cijfers continue up to date zijn en er snel geschakeld kan worden.’

‘Daarnaast geeft de Joost-tool met DizzyData inzicht in afwijkingen in de cijfers,’ geeft Arjo aan. ‘Je kan precies in je cijfers zien waar de afwijking zit en waar dan de onderliggende transactie vandaan komt, omdat je door kan klikken tot aan de factuur. Klanten vinden dat heel innovatief en het helpt hen bewuster met cijfers om te gaan.’

Verdere verbreding dienstverlening

Met de tijd die WEA Zuid-West bespaart zijn er genoeg mogelijkheden de dienstverlening verder uit te breiden. Op dit moment zijn zij bezig nog meer data voor de klant beschikbaar te stellen, tot aan microniveau. Zo kan WEA Zuid-West straks haar klanten van nog gerichter advies voorzien en verwachtingen verder overstijgen.

