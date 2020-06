Accountant zag verduistering niet, dader krijgt 3 jaar cel

Een administratrice die 2,5 miljoen euro wegsluisde bij haar werkgever moet drie jaar achter de tralies. Opmerkelijk is dat de accountant vijf jaar geen onregelmatigheden zag. Het was de fiscus die onraad rook.

Handigheidje

De vrouw (nu 58) kwam in 2014 bij het Veldhovense bedrijf in dienst. Ze moest wekelijks de betalingen doen. Als de directeur de rekeningen had nagekeken, voerde zij ze in een verzamelbetalingsbestand in. Ook daar keek de directeur nog een keer na, waarna het naar de bank ging. Maar net daarvoor veranderde de vrouw een rekeningnummer in dat van zichzelf zodat het geld op haar eigen rekeningen werd gestort. Zodra er betaald was, veranderde ze het weer terug. De week daarop zat die rekening weer in de stapel en deze keer werd hij wel betaald. Een accountant keek er maandelijks naar, maar hem viel niks op. Het was de directeur die zomer 2019 de diefstal ontdekte. De fiscus klopte aan wegens een achterstand die hij niet kon thuisbrengen. Hij pakte de boeken erbij en toen kwam de aap uit de mouw.

Redenatie van tafel geveegd

De advocaat van de vrouw bepleitte vrijspraak. De aanklacht luidde ‘verduistering in dienstbetrekking’. Maar daarvan was volgens de raadsman geen sprake. De officier van justitie had haar moeten aanklagen op basis van overtreding van artikel 350a van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel beschermt het ongestoorde gebruik van computergegevens tegen onbevoegde wijziging/verandering, verwijdering en manipulatie van die gegevens: ‘Nu er voldoende aanwijzingen zijn dat verdachte de gelden die zij naar haar eigen rekening heeft overgemaakt door dat eigen misdrijf heeft verkregen (anders had zij immers nooit de beschikking gekregen over die gelden), is een veroordeling ter zake van verduistering in dienstbetrekking uitgesloten. Nu enkel verduistering (in dienstbetrekking) is ten laste gelegd, dient vrijspraak te volgen.’ De rechter veegde de redenatie van tafel: de verdachte had alleen de beschikking over het geld gekregen door het te verduisteren. Over de rol van de accountant, die de fraude vijf jaar lang niet had opgemerkt, deed de rechter geen uitspraak.