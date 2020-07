Betaalgedrag klanten grootste zorg van MKB

Een op de drie mkb’ers merkt dat afnemers ‘oncomfortabel’ laat betalen door de coronacrisis. Een kwart van de ondernemers denkt dat betaaltermijnen komend jaar nog verder zullen oplopen. Dat baart credit management bedrijf Intrum zorgen.

Steeds later betalen

Uit het European Payment Report 2020 blijkt dat Nederlandse bedrijven zich vooral druk maken over de financiële gezondheid van hun klanten. Rekeningen worden later betaald dan voorheen, met als resultaat druk op de liquiditeit, zorgen over het voortbestaan van de onderneming en personeelsbeleid. Met de aankomende recessie zal dit alleen maar toenemen. Eén op de 4 (25%) Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden de komende 12 maanden. Met name de industrie (42%) en energiesector (33%) voorzien uitdagingen als het gaat om tijdige betaling van afnemers. Opvallend is dat de horeca, toch een sector waar grote zorgen over de toekomst heersen, zich over betalingen weinig zorgen maakt (10%).

‘Verantwoordelijkheid nemen’

Uitgestelde betalingstermijnen zijn vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan. Het is aan de orde van de dag: uit het onderzoek blijkt dat 33% van de ondernemingen een langere betalingstermijn heeft moeten accepteren dan comfortabel is. Cru detail: in 14% van de gevallen wordt deze langere betalingstermijn door een multinational gevraagd. Reza Atighi, managing director van Intrum vindt het de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen. ‘Vooruitlopend op wetgeving door staatssecretaris Keizer, leveren zij daarmee een grote bijdrage aan het voortbestaan van het MKB en daarmee onze economie.’

Kostenbesparing

Nederlandse bedrijven denken vooral door kostenbesparingen (36%) en een personeelsstop (26%) te kunnen overleven. Een kwart van de bedrijven zegt minder mensen in dienst te nemen. Er is ook positief nieuws, 26% gaat juist investeren in sales om de crisis te lijf te gaan. Al met al zijn Nederlandse bedrijven een stuk optimistischer over hun eigen toekomst dan bedrijven in andere Europese landen. Slechts 14 % denkt hard geraakt te worden door de recessie. In andere Europese landen maakt het bedrijfsleven zich duidelijk meer zorgen over de toekomst, met name het Spaanse bedrijfsleven ziet het somber in. Maar liefst 54% van de ondervraagde Spaanse ondernemingen denkt dat de recessie een zeer negatieve impact zal hebben. Gemiddeld ziet ongeveer 38% van de Europese bedrijven de toekomst met gefronste wenkbrauwen tegemoet.

Onderzoek

Intrum doet jaarlijks onderzoek naar het betaalgedrag en perspectief van ondernemingen voor de toekomst, het European Payment Report. Dit jaar werd het onderzoek onderbroken door de uitbraak van corona. Omdat de helft van de respondenten de vragenlijst na de uitbraak van corona invulden, besloot Intrum om dit jaar die uitkomsten publiek te maken. Het aantal deelnemende bedrijven is daarom de helft van de normaal 1000 respondenten.