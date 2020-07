Trump en accountants moeten nu echt met billen bloot

De rechtbank van New York dient inzicht te krijgen in de belastingaangiftes van president Donald Trump. Dit heeft het Amerikaanse hooggerechtshof donderdag bepaald. De president weigerde tot nu toe openheid van zaken te geven.

Zeven tegen twee

De aangiftes spelen een rol in onderzoek, onder meer naar de vraag of Trump zwijggeld heeft betaald aan vrouwen die een affaire met hem zouden hebben gehad. Zeven van de rechters van het hooggerechtshof stemden voor, twee stemden tegen. De zaak is in mei telefonisch behandeld, in verband met de corona-epidemie.

Mazars werkt mee

De aangiftes zijn in handen van Trumps accountant, Mazars USA, die al heeft gezegd dat ze gehoor zullen geven aan de uitspraak van het hof. Die procedure zal echter nog wat tijd in beslag nemen en het is niet zo dat al die gegevens publiek moeten worden gemaakt, wel moeten ze worden bekendgemaakt aan de aanklager in New York. Trump claimde eerder dat er geen onderzoek naar hem gedaan kon worden zolang hij president is. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel materiaal er nu beschikbaar komt.

Trump verbolgen

Ook de Democraten, de oppositiepartij, eisten dat zij Trumps belastingaangiften mochten bekijken. Zij plaatsen vraagtekens bij de financiële handel en wandel van de president. Maar hier wees het Hooggerechtshof de zaak terug naar een lagere rechtbank. Het Hooggerechtshof had nauwelijks gesproken of president Trump reageerde al op Twitter. Hij is boos en doet de actie van het gerecht in New York af als ‘een politieke vervolging’ in het volgens hem ‘politiek corrupte New York’. ‘Niet eerlijk tegenover mij of mijn regering’, vindt de president.

Malversaties nog niet aangetoond

Dat Trump die informatie niet wou vrijgeven, deed zijn tegenstanders vermoeden dat er wat te verbergen is. Zo heeft zijn intussen veroordeelde ex-advocaat Michael Cohen toegegeven dat Trump zijn vermogen nogal soepel liet inschatten als dat hem fiscaal goed uit kwam. Ook zou Cohen meer dan 130.000 dollar zwijggeld betaald hebben aan pornoactrice ‘Stormy’ Daniels en aan een model uit het magazine Playboy om hun seksuele relatie met Trump te verzwijgen. Dat zou een inbreuk zijn geweest op de wet op de partijfinanciering. Trumpt ontkent die relaties en betalingen. Zijn tegenstanders hopen dat uit de aangiftes ook blijkt dat er een relatie is tussen het zakenimperium van Trump en Rusland (of andere landen) en dat er sprake is van malversaties of belangenvermenging. In het minste geval zou uit de aangiften blijken dat Trump niet zo’n goed zakenman is als hij beweert.

Goed gebruik

De belastingaangiften van presidenten worden openbaar gemaakt sinds Richard Nixon in de jaren zeventig betrapt werd op een wat al te creatieve aangifte. Verplicht is het overigens niet. Maar het vroeg een president als Trump om met dit ‘goede gebruik’ te breken. Al tijdens zijn campagne in 2016 zei Trump dat hij zijn gegevens op advies van zijn advocaten niet openbaar zou maken, omdat hij controle had van de belastingdienst. Eenmaal gekozen deed de president verzoeken om openbaarmaking van zijn aangiftes af als oude koeien.

