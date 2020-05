Accountants Trump zwaar onder vuur

Mazar ligt in Amerika onder vuur. Als huisaccountant van Donald Trump zou het kantoor iets hebben gedaan waar de meeste cliënten niets van willen weten. Als sinds de jaren 80 gebruikt de zakenman zijn accountants om veel rijker te lijken dan hij is.



Volgende week uitspraak

Daar zitten twee interessante aspecten aan. Het eerste is dat dit doel – veel rijker lijken dan in werkelijkheid – op gespannen voet kan staan met een (in de regel) andere belangrijke opdracht aan accountantskantoren, namelijk het minimaliseren van de belastingaanslag. Minstens zo interessant is dat Trump zijn huisaccountant op deze manier lijkt te hebben gebruikt in zijn jarenlange pogingen de machtigste man van de Verenigde Staten te worden, iets wat hem eind 2016 lukte. Ongewild is Mazar op deze manier betrokken geraakt in de vele politieke conflicten waarmee Trump al sinds het begin van zijn presidentschap kampt. Volgende week donderdag (12 mei) buigt het Amerikaanse Supreme Court zich over de vraag of Mazar papieren moet afgeven waaruit de tax returns van de president blijken.

Rijk verleden

Daarover schrijft de website ProPublica, een onafhankelijk journalistiek onderzoeksbureau. In een lang stuk duiken de journalisten in de rol van Mazar. Het kantoor zelf zegt volledig mee te werken, maar is volgens ProPublica al meer dan een halve eeuw nauw verbonden met de handel en wandel van de Trump-dynasty. Wie in het verleden duikt, stuit al snel op de naam van Jack Mitnick, het accounting brein achter een constructie waarmee grote bedragen richting de kinderen Trump, ook Donald, werden gesluisd. Mitnick was dertig jaar accountant van Trumps maar kwam in 1996 ten val toen hij door zijn partners op verdenking van fraude (die niet met Trump te maken had) aan de kant werd geschoven. Overigens vertrouwt de president zijn belastingaangifte en estate planning al jaren toe aan een zeer beperkte groep intimi van de familie Trump, die na diverse overnames sinds 2010 onderdeel zijn van Mazar maar daar feitelijk los van opereren. Dat de huidige CEO van het Amerikaanse accountantskantoor vier jaar geschorst is geweest door beurswaakhond SEC wegens ‘ontoelaatbaar gedrag’ zou elke president onmiddellijk doen uitzien naar een ander kantoor. Maar niet Donald Trump, die al eerder te kennen heeft gegeven zich niets aan te trekken van wat anderen oorbaar of niet vinden.

Gift van 400 miljoen

In de jaren 80 en vroege jaren 90 zat het Trump zakelijk gezien niet mee. Veel van zijn investeringen leidden tot niets dan verlies en hij ging een aantal maal failliet. Zijn accountants bedachten constructies waarmee Trumps rijke vader ruim 400 miljoen dollar naar zijn onfortuinlijke zoon kon overhevelen waarbij de fiscus grotendeels het nakijken had. Die constructies werden door andere accountants toen als briljant gezien, maar liggen nu onder vuur omdat ze frauduleus zouden zijn. Een accountant die de personal finance van Donald Trump in de jaren negentig gedetailleerd in kaart probeerde te brengen – om optimaal voorbereid te zijn op een audit door de toezichthouder – dacht dat hij ergens een blunder had gemaakt: hij kon geen enkele cash vinden bij Donald Trump. Toen hij zijn baas Jack Mitnick vroeg waar hij een fout had gemaakt lachte de CEO alleen maar en zei: ‘Je hebt het ontdekt!’ De geheimhouding rondom het Trump-account was ongekend streng. Ondertussen was de zakenman een meer dan lastige klant. Hij vroeg voortdurend om korting en betaalde zijn rekeningen altijd veel en veel te laat.

Hoe rijk is hij?

Donald Trump was wel een belangrijke klant, in zijn eentje goed voor een derde van de kantooromzet. Nadat Mitnick aan de kant werd geschoven werd Donald Bender de accountant van Trump. ‘The other Donald’ besteedde vrijwel al zijn tijd aan deze ene klant en hielp Trump in de jaren negentig bij zijn claims dat hij miljardair was en niet bijna bankroet. Sindsdien zijn er diverse rechtszaken gevoerd over het vermogen van de zakenman die president werd. Die draaien vaak om de vraag hoe persoonlijk vermogen gedefinieerd dient te worden en wat er wel en niet onder valt. Iedereen die beweert dat Donald Trump geen miljardair is maar slechts maximaal 250 miljoen dollar bezit, zoals auteur Tim O’Brien, kan een rechtszaak verwachten. Bij een verkiezingsrally in 2015 wapperde Trump met een verklaring die volgens hem door zijn accountants was goedgekeurd en stelde dat hij ruim 8 miljard dollar bezat. Volgens deskundigen zou geen bonafide accountant onder de berekening zijn handtekening zetten.

Relevante vraag

De zitting van de Hoge Raad volgende week kan via belastingaangiftes mogelijk nieuw inzicht geven in het werkelijk vermogen van de president. De vraag of iemand 100 miljoen dollar bezit of 10 miljard kan voor Nederlanders weinig relevant lijken, maar is in het verkiezingsjaar 2020 voor de Verenigde Staten niet minder dan een lont in het kruitvat. De achterliggende vraag is namelijk of de huidige president, met hulp van zijn accountants, voorliegend en frauderend de top heeft bereikt of werkelijk de succesvolle zakenman is die hij zelf zegt te zijn.