Mazars vanaf nu verder als Forvis Mazars

De eerder aangekondigde krachtenbundeling tussen Mazars en het Amerikaanse Forvis is per 1 juni geëffectueerd. Ze gaan nu samen verder onder de naam Forvis Mazars.

Het van oorsprong Franse Mazars en het Amerikaanse Forvis werken vanaf deze maand samen, al zijn ze naar eigen zeggen niet gefuseerd. De combinatie staat in de top 10 van accountantsnetwerken met een omzet van 4,4 miljard euro, waarvan 2,8 miljard voor rekening komt van Mazars. Ton Tuinier, topman van Mazars Nederland, liet eerder weten dat de samenwerking ook voor de organisatie in ons land de toegang tot grote multinationals vergemakkelijkt dankzij de aanwezigheid in de VS van samenwerkingspartner Forvis.

Hélias leidt wereldwijd netwerkbestuur

Als organisatiestructuur voor het netwerk is een Global Network Board benoemd, die verantwoordelijk is voor een naadloze samenwerking en de wereldwijde dienstverlening aan klanten. Die board wordt geleid door Hervé Hélias, die zijn huidige functie als voorzitter van de Group Executive Board van Forvis Mazars Group (eerder dus Mazars) blijft uitoefenen. Matt Snow, die uit de Forvis-stal komt, wordt vicevoorzitter.

In de Verenigde Staten blijft Tom Watson aan als ceo van Forvis Mazars en ook hij neemt zitting in de Network Board, net als zijn collega’s Rob Pruitt, Fran Randall en Tim York. Uit de Mazars-tak komen verder nog David Chaudat, Pascal Jauffret, Véronique Ryckaert en Phil Verity.