Extra kosten thuiswerken vergoeden via WKR

Het Nibud heeft onderzocht wat de extra kosten van het thuiswerken zijn voor de werknemer. De werkgever kan deze kosten vergoeden via de WKR.

Iemand die 5 dagen in de week 8 uur per dag werkt, is maandelijks ruim €40 extra kwijt. Deze kosten komen normaal gesproken voor rekening van de werkgever als de werknemer op kantoor is.

In deze berekening zitten niet de kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen, zoals computerapparatuur, telefoonkosten en reiskosten.

Het Nibud heeft de volgende zaken berekend:

Elektriciteitsverbruik

Waterverbruik

Gasverbruik

Koffie/thee (6 kopjes per werkdag)

Wc-papier

Afschrijving van bureau en stoel

Het Nibud adviseert werknemers om met hun werkgever te overleggen of en hoe zij voor deze extra kosten een vergoeding kunnen krijgen. Bij de belastingaangifte kan de werknemer deze kosten niet aftrekken. Wel kunnen werkgevers bepaalde kosten onbelast vergoeden via de werkkostenregeling (WKR).

Deze vergoeding valt in de vrije ruimte van de WKR. De vergoeding is namelijk niet gericht vrijgesteld, omdat de thuiswerkplek fiscaal gezien niet als werkplek kwalificeert.

Aangezien de vrije ruimte voor 2020 vanwege de coronacrisis is verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste €400.000 loonsom van de werkgever, biedt dit wellicht een mogelijkheid om toch iets te doen richting de werknemers die thuis werken. Ook wordt mogelijk een deel van het normale WKR-budget dit jaar niet gebruikt, zoals personeelsfeesten en -uitjes.

Bronnen: Nibud en Grant Thornton

