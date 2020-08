Yarden mag voorwaarden ‘kist tot cake’-polis eenzijdig wijzigen

Uitvaartverzekeraar Yarden mocht de voorwaarden voor een natura uitvaartverzekering zonder instemming van de klant wijzigen. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Van kist tot cake

Een natura-uitvaartverzekering geeft recht op een bepaald aantal vooraf overeengekomen producten en diensten. In tegenstelling tot een zogenoemde ‘sommenverzekering’, die na overlijden een vast bedrag uitkeert. Yarden wijzigde de pakketpolis eenzijdig waardoor de kostenstijgingen van de producten en diensten per 1 januari 2020 voor rekening van de verzekeringnemer komen. Zo’n 390.000 klanten hebben in het verleden zo’n verzekering bij Yarden afgesloten. Die keert niet een bepaald bedrag uit, maar vergoedt alle kosten van een uitvaart, van kist tot cake. Meer dan 120 klanten dienden een klacht in bij het KIFID. In twee gevallen doet KIFID nu uitspraak.

Solvabiliteitsprobleem

In de klachtzaken wilden zij dat hun natura-uitvaartverzekering ongewijzigd zou worden voortgezet. Zij betwistten dat Yarden door omstandigheden is genoodzaakt hun rechten te beperken. De verzekeraar vond echter dat de wijziging van de pakketpolis wel nodig was. Yarden moest in 2018 in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) vaststellen dat de omzetting van de pakketpolissen naar sommenverzekeringen in 2007 geen effect had gehad, met als gevolg dat de verzekeraar twee jaar geleden niet meer voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Om voldoende financiële buffers te hebben voor de toekomst diende Yarden een herstelplan in bij DNB. Onderdeel van dit herstelplan was de maatregel om de rechten van de verzekeringnemers met een natura-uitvaartverzekering te beperken. Vanaf 1 januari 2020 komen de jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten uit de pakketpolis voor rekening van de verzekeringnemer.

Kifid geeft groen licht

Yarden mag volgens de voorwaarden de verzekering eenzijdig wijzigen. De Geschillencommissie van het Kifid merkt op dat een dergelijke eenzijdige bevoegdheid in beginsel niet past bij de aard van een verzekeringsovereenkomst. Doel van een verzekering is immers dat de verzekeringnemer een bepaald risico (onzekerheid) overdraagt aan de verzekeraar tegen betaling van premie. De verzekeraar mag alleen onder uitzonderlijke omstandigheden van de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid gebruikmaken, aldus de Geschillencommissie. En daarvan is volgens het Kifid sprake. Yarden heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat beperking van de rechten van de consumenten met een pakketpolis noodzakelijk is om weer te kunnen voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Dit mede om een nog slechter scenario, zoals een faillissement van verzekeraar, te voorkomen. In een dergelijke situatie zouden de consumenten met een pakketpolis slechter af zijn.

