Subsidieregeling elektrische auto wijzigt

Particulieren kunnen niet nu al een beroep doen op de subsidieregeling voor elektrische auto’s in 2021. Dit schrijft minister Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Subsidiepot snel leeg

Particulieren die een volledig elektrische auto wilden aanschaffen of privé leasen konden een subsidie van 4.000 euro krijgen. Zij kwamen daar sinds 4 juni voor in aanmerking. Al binnen acht dagen was de subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe auto helemaal leeg. Aanvragen die daarna binnenkwamen, werden doorgeschoven naar 2021. Gezien het beroep op de regeling, is nu (2020) al een deel van het verplichtingenbudget voor 2021 belegd. Dat is niet in lijn met de wens van het kabinet, om mensen elk jaar de mogelijkheid te geven een beroep te doen op de regeling en in dat jaar de auto te kunnen kopen.

Half miljoen in 2025

Om dit in de komende jaren te voorkomen heeft het kabinet besloten de regeling aan te passen en de zogenaamde doorschuifbepaling per 2020 (zo spoedig mogelijk na publicatie van de gewijzigde regeling) te schrappen. Vooral voor het laatste jaar van de regeling is deze wijziging van belang om te voorkomen dat mensen in dat jaar geen kans meer krijgen om via de regeling een elektrische auto te kopen. Van Veldhoven: ‘Door de COVID-19 pandemie is er een terugval in de autoverkopen, met name in de zakelijke markt. Ik blijf met de sector inzetten op een doorgroei naar ruim 500.000 EV’s in Nederland in 2025, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.’

Vooral zakelijk

Tot nu toe wordt de verkoop van elektrische auto’s vooral gedragen door zakelijke rijders. Uit onderzoek blijkt dat voor particulieren de hoge aanschafprijs van EV de belangrijkste koopdrempel is. Om die reden is de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) conform afspraak uit het Klimaatakkoord op 4 juni 2020 gestart (totale omvang €252 mln, waarvan €152 mln voor nieuwverkopen en €100 mln voor gebruikte EV’s). De regeling heeft tot doel dat kleine en middenklasse elektrische personenauto’s (nieuw, gebruikt, via koop of ‘private lease’) ook voor particulieren bereikbaar worden. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onbalans tussen ondernemers en particulieren wat betreft de fiscale/financiële stimulering van nul-emissie voertuigen. De regeling loopt door tot medio 2025 en is jaarlijks gebudgetteerd.

Zo snel mogelijk

De aangepaste regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden, daarna kost het voorbereiden van de uitvoering nog minimaal 2 weken. Overigens is er in de regeling ter ondersteuning van de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s nog steeds budget beschikbaar dit jaar.

‘Verbijsterd’

Brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging zeggen verbijsterd te zijn over de aankondiging. ‘Het kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen.’

Lees hier de brief van staatssecretaris van Veldhoven.