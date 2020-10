NBA maakt ‘corona-standaard’ 4416N definitief

Het NBA-bestuur heeft Standaard 4416N ‘Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’ definitief vastgesteld. De inwerkingtreding is waarschijnlijk 29 oktober: aanstaande donderdag.

De standaard is afgeleid van Standaard 4415N, die onlangs samen met Standaard 3900N werd gepubliceerd. De NBA heeft overlegd met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren bij de verantwoording in het kader van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers Covid-19. ‘Daarbij is gebleken dat er voor niet-controleplichtige ondernemingen behoefte is aan een aan assurance verwante opdracht die vergelijkbaar is met een dergelijke opdracht die geldt in het kader van de NOW.’

Generalisering

Eind september werd het concept van de standaard geconsulteerd. Het gaat om een generalisering van Standaard 4415N ‘Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant’. ‘Deze standaard is meer generiek van opzet, maar geldt alleen voor Covid-19-gerelateerde subsidies. Wellicht is er op termijn behoefte aan een dergelijke standaard die voor meer subsidies toepasbaar is. Het Adviescollege voor Beroepsreglementering zal dit later evalueren waarbij de ervaringen met Standaard 4415N en Standaard 4416N worden meegenomen.’

Aanpassingen

De consultatie bestond alleen uit de vraag of er aanvullende opmerkingen waren die niet al waren gemaakt bij de consultatie van Standaard 4415N. Aan de hand van de reacties zijn enkele zaken gewijzigd, zoals het toevoegen van twee vereisten over het beoordelen van de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden uit het accountantsprotocol en wanneer een samenstellingsverklaring mag verwijzen naar Standaard 4416N in het geval dat een specifieke formulering wordt gevraagd. Daarnaast is er een andere formulering opgenomen van enkele elementen in de samenstellingsverklaring. Ook is verduidelijkt:

waarom er een verplichting is opgenomen voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) of een vergelijkbare maatregel;

de opdrachtaanvaarding in de situatie dat een accountant ook een assurance-opdracht uitvoert;

wat een accountant moet doen bij een mogelijke niet naleving van wet- en regelgeving op grond van de NV NOCLAR.

De Nadere voorschriften tot wijziging van de NV COS worden naar verwachting gepubliceerd in de Staatscourant van woensdag. Ze treden dan de dag erna in werking.