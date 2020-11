Accountant helpt klant na onterechte politie-inval

Ahmed Zaaf van frisdrankhandel Star Impex kocht 22 flessen aceton. De politie verdacht hem ervan drugs te produceren. Er bleek niets aan de hand. Zijn accountant helpt hem nu met de schadeclaim.

Vier maanden verdacht

In juni reden er dertig politieauto’s het terrein van Star Impex in Ossendrecht op. Met speurhonden werd naar drugs gezocht. Medewerkers voelden zich geïntimideerd door politiemensen die zeiden dat ze niets mochten aanraken of fotograferen. Ruim 56.000 aan contacten werden in beslag genomen op verdenking van witwassen. Vorige week, vier maanden na de inval, seponeerde het OM de zaak. Eigenaar Ahmed Zaaf was ten onrechte verdacht van het produceren van drugs. En ook de herkomst van het contante geld was volledig verklaarbaar.

Telefoontje naar accountant

Zaaf krijgt in deze zaak, die de ondernemer zeer heeft aangegrepen, steun van zijn accountant, Jan-Kees van der Heul. ‘Toen ik in juni een telefoontje kreeg dat er een politie-inval was bij Star Impex, schrok ik uiteraard wel even’, vertelt hij aan Accountancy Vanmorgen. ‘Het woord “opiumwet” viel. Toen wist ik eigenlijk meteen dat de inval een vergissing moest zijn. Ik ken Ahmed Zaaf al tien jaar. Hij is een eerlijke, hardwerkende ondernemer die aan drie dingen een grote hekel heeft: drugs, drank en sigaretten. Het is ondenkbaar dat hij in zijn bedrijf een drugslaboratorium zou hebben.’

Cash verklaarbaar

Maar een accountant heeft in de eerste plaats verstand van geldstromen. Er was ruim 56.000 euro aan cash in beslag genomen. Van der Heul pakte de dossiers erbij. ‘Omdat we regelmatig contact met Achmed hebben en alle files netjes op orde waren, kon ik heel snel de herkomst van dat contante geld aantonen. Een deel van dat geld gebruikte hij in het handelsverkeer. Dertigduizend euro zat in sealbags, waar ook nog douanebrieven en documenten met factuurnummers van klanten bijzaten. Het is heel gebruikelijk dat er behoorlijk wat cash aanwezig is in de kluis. Achmed brengt die sealbags op gezette tijden naar de bank, maar was daar door corona ditmaal nog niet aan toegekomen.’

Brief voor advocaat

Van der Heul schreef een brief aan zijn cliënt waarin hij zijn bevindingen over het contante geld verwoordde. Hij besloot met de zin: ‘Naar mijn mening is het geld uit reguliere handelstransacties afkomstig.’ Ahmed Zaaf gaf de brief aan zijn advocaat die er vervolgens voor zorgde dat ook het OM de brief kreeg en aan het dossier kon toevoegen. Toen de ondernemer in september verhoord werd, bleek de politie de brief van de accountant niet te kennen. Van der Heul kan zich daar nog steeds boos over maken. ‘Ik begrijp niet waarom de politie niets doet met zo’n brief. Al hun vragen over het contante geld werden in die brief beantwoord.’

Codes verwijderen

Zaaf snapte niet waarom de politie hem van het maken van drugs verdacht. Wat bleek? De ondernemer had 22 flessen aceton (11 liter in totaal) gekocht. De winkelier vond het verdacht en had de politie ingelicht. Maar net als bij het geld bleek er ook nu weer een logische verklaring. Van der Heul: ‘Star Impex handelt in frisdranken. Sommige zijn zo zoet dat ze 2 of 3 jaar houdbaar zijn. Maar fabrikanten zetten er standaard een houdbaarheidsdatum op van maximaal 6 maanden. Heeft Ahmed een partij waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken terwijl hij weet dat die nog heel lang goed is, dan stuurt hij deze partij naar een laboratorium. Die controleren de inhoud en voorzien de partij vervolgens van een nieuwe tht-datum. Star Impex laat de houdbaarheidscodes op de flesjes vervolgens aanpassen door een gespecialiseerde partner. Dit is allemaal volkomen legaal en heel gebruikelijk in de frisdrankenhandel. Dit keer echter was er veel spoed bij en had Ahmed besloten de codes van een partij frisdrank zelf aan te passen. De aceton had hij nodig om de codes te wissen.’ Hoewel Zaaf het laboratoriumrapport kon laten zien, meldde de politie in een persbericht dat er met houdbaarheidsdatums was geknoeid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beaamde na inspectie dat er geen sprake was van fraude.

Luxemburgse auto

En zelfs de ‘dure auto met Luxemburgs kenteken’ die de politie in een garage had aangetrokken bleek niet op illegale activiteiten te wijzen. ‘Achmed heeft ook een drankhandel in Luxemburg. Hij is regelmatig in dat land voor zaken en heeft daarvoor een auto met Luxemburgs kenteken. En soms rijdt hij met die auto naar Nederland,’ verklaart de accountant. Van der Heul is nu bezig de schade te inventariseren. ‘Ahmed is klanten kwijtgeraakt door de politie-inval. Zijn omzet is gekelderd en hij heeft een aantal mensen moeten ontslaan. Probleem is echter dat het in deze coronatijd niet eenvoudig is om te berekenen wat hij zonder die politie-inval zou hebben omgezet. Dat bezorgt mij wel hoofdbrekens, ja. En dan is er ook nog zoiets als reputatieschade en immateriële schade.’

Gewetensvraag

Tot slot een gewetensvraag. Heeft Van der Heul nog overwogen om zich niet met de zaak te bemoeien? Het is voor een accountantskantoor niet zonder risico om in één adem genoemd te worden met een klant die mogelijk met drugs te maken heeft. Van der Heul: ‘Nee, dat heb ik niet overwogen. Ik ben al tien jaar Ahmeds praatpaal. Ik vind het niet meer dan logisch om hem, met de expertise die ik heb, bij deze zaak te helpen. Het is een persoonlijk drama voor hem. En daarbij: je moet niet denken dat je als accountant buiten schot kunt blijven als jouw cliënt zoiets overkomt. Je hebt immers een zakelijke relatie met elkaar. Je zit er al midden in.’