Justitie vreest vlucht van ‘boekhouder van de onderwereld’

Hoe verandert een ogenschijnlijk onopvallende boekhouder uit een Limburgs dorp in een spilfiguur in internationale cocaïnenetwerken? In de tweede aflevering van de podcast De Onderwereld reconstrueert misdaadjournalist Bas Dingemanse het verhaal van Joep H., in het criminele milieu beter bekend als ‘Boekie’.

Joep H. zit inmiddels 448 dagen in voorarrest in het Nederlandse cocaïnedossier Akimo, dat draait om circa 30.000 kilo cocaïne. Tegelijk loopt in België nog het megaproces Costa, waarin tegen hem al veertien jaar cel is geëist. Volgens justitie heeft hij daardoor een groot belang om te vluchten zodra hij vrijkomt.

Marokko

Tijdens een zitting in april verklaarde een Nederlandse aanklaagster dat zowel Nederlandse als Belgische opsporingsdiensten vermoeden dat H. naar Marokko zal vertrekken als hij wordt vrijgelaten. Daarbij speelde volgens justitie mee dat zijn echtgenote uit Marokko afkomstig is en dat er aanwijzingen zijn voor vastgoedbelangen in het land. De rechtbank besloot daarop dat H. langer in voorarrest blijft. Zijn voorlopige hechtenis loopt daarmee op tot minstens zeventien à achttien maanden, wat uitzonderlijk lang is voor een drugszaak.

Sportschool in Casablanca

Volgens Dingemanse beschikt justitie over meerdere aanwijzingen voor banden met Marokko. Zo zou Joep H. zakelijke belangen hebben gehad in een Marokkaanse vestiging van een internationale sportschoolketen. Tijdens een Belgisch verhoor verklaarde H. volgens De Limburger zelf dat hij als financieel directeur betrokken was bij het franchiseconcept in Casablanca. Op sociale media verschijnt hij bovendien bij contractondertekeningen rond de sportschool. Daarnaast verwijst justitie naar chatberichten waarin H. zou hebben geschreven over een paspoort dat “naar Marokko gebracht” moest worden en over zijn wens om “terug naar Marokko te komen”.

Anonieme boekhouder

De nieuwe podcast De Onderwereld, gepresenteerd door Bas van Mulken, gebruikt het dossier rond Joep H. als uitgangspunt voor een bredere reconstructie van de Limburgse cocaïnehandel. Volgens de podcast begon H. als financieel specialist die criminelen hielp met bedrijven, geldstromen en logistieke constructies. De podcast vertelt hoe hij volgens justitie geleidelijk opschoof van ondersteuner naar organisator van drugstransporten. Een belangrijk moment daarin was een inval in 2021 in een voormalig Rabobankgebouw in Beek. Daar exploiteerde H. een kluiscomplex waar volgens Dingemanse criminelen geld, goud, wapens en andere illegale goederen opsloegen.

Grote dossiers

In de podcast komen ook de grote internationale dossiers Costa en Akimo uitgebreid aan bod. In Costa gaat het volgens Belgische justitie om minstens 25.000 kilo cocaïne; in Akimo zelfs om circa 30.000 kilo. Namen als Jos Leijdekkers en Lucio Aquino passeren daarbij de revue. Volgens Dingemanse groeide Joep H. in die netwerken uit tot veel meer dan alleen een administrateur. Justitie verdenkt hem ervan bedrijven te hebben gezocht waarmee cocaïne via reguliere handelsstromen kon worden ingevoerd, bijvoorbeeld via fruitimport uit Ecuador. Bij huiszoekingen trof de politie volgens De Limburger documenten aan van bedrijven die mogelijk zijn gebruikt voor cocaïnetransporten, evenals visitekaartjes van zakenrelaties uit onder meer Albanië, Dubai, Luxemburg en Zwitserland.

‘Te gretig’

In de podcast noemt Dingemanse Joep H. uiteindelijk een voorbeeld van een crimineel die “te gretig” werd. Volgens hem groeide de Limburger langzaam door richting een eigen internationale drugslijn. “Als veel dingen lukken, gaan jongens meer willen.”

