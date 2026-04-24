Oordeel hof: fiscus legde Finles-fonds terecht mega-aanslag op wegens fraude

De Belastingdienst legde een fonds van vermogensbeheerder Finles terecht een naheffing op van miljoenen euro’s, oordeelt het gerechtshof, voor het opzetten van een structuur om dividendbelasting te ontlopen.

Finles kreeg in 2018 een waarschuwing van de AFM voor de manier waarop het bedrijf de waardering van de activa en deelnemingsrechten in fondsen vaststelde. Kort daarna bleek dat de fondsbeheerder van het Finles Global Opportunity Fund (FGOF), een van de veertien beleggingsfondsen van de Utrechtse vermogensbeheerder, zich samen met belastingadviseur Deloitte verzette tegen aanslagen. De Fiod was binnengevallen op verdenking van € 45 miljoen aan belastingfraude via een “fiscaal spiegelpaleis”. In totaal had de Belastingdienst voor € 77 miljoen aan aanslagen opgelegd. Dividendbelasting op aandelen van het fonds zou door de Luxemburgse moedermaatschappij zijn met de Luxemburgse vennootschapsbelasting.

Hof oordeelt anders dan rechtbank

Er volgde een strafrechtelijk onderzoek naar vier medewerkers, onder wie de directeur, waarin twee jaar terug deals werden gesloten met de verdachten, maar de claim van de fiscus werd wel onderwerp van een rechtszaak. Het gerechtshof heeft nu in hoger beroep geoordeeld dat Finles inderdaad een “volstrekt kunstmatige structuur” heeft opgetuigd en dat de Belastingdienst terecht een miljoenennaheffing en vergrijpboete oplegde. De vermogensbeheerder moet nu ruim € 75 miljoen betalen.

De structuur van Finles was volgens het hof alleen bedoeld om zogeheten tax credits te creëren die konden worden verhandeld in het Verenigd Koninkrijk. Het oordeel pakt daarmee anders uit dan de uitspraak van de rechtbank eerder, die de naheffing nog vernietigde. Het fonds moet nu nog een kleine € 45 miljoen aan naheffingen betalen over boekjaar 2013-2014, een vergrijpboete van € 22,5 miljoen én € 8,6 miljoen belastingrente.

‘Advies van Deloitte’

Voormalig fondsdirecteur Rob van Kuijk zegt tegenover het FD verbaasd te zijn over het oordeel van het gerechtshof. De constructie zou zijn opgezet onder begeleiding van belastingadvieskantoor Deloitte. Die stelde dat met de constructie een zogeheten pleitbaar standpunt werd ingenomen, zodat een vergrijpboete uitgesloten zou moeten zijn. Het hof oordeelt nu echter dat er juist géén sprake was van een pleitbaar standpunt.

Van Kuijk zegt dat het Global OpportunityFund geen geld meer in kas heeft; de eigenaar is een Amerikaanse pensioenaanbieder die financieel in zwaar weer zit door Deense fiscale claims.