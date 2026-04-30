Boekhouder verduistert €72.500 en drie auto’s, krijgt taakstraf

Een 62-jarige boekhouder uit Almere die geld en auto’s van een zorgbedrijf naar zichzelf wegsluisde, is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Opmerkelijk is dat de zaak aanvankelijk geseponeerd werd.

De rechtbank Midden-Nederland heeft een boekhouder veroordeeld voor het verduisteren van €72.500 en drie bedrijfsauto’s van een eenmanszaak in Almere. De man krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar.

Volgens de rechtbank maakte de verdachte misbruik van zijn positie als boekhouder. Hij had toegang tot de bankrekening en kon zelfstandig betalingen doen. Toen de relatie met de ondernemer verslechterde, maakte hij in korte tijd grote bedragen over naar een rekening van zijn ex-partner. De rechtbank stelt vast dat hij daarmee zonder toestemming handelde en zich het geld toe-eigende: “Hij kon er vanaf het moment van overboeking immers als heer en meester over beschikken.”

Conflict als kantelpunt

De fraude volgde kort nadat de ondernemer had laten weten mogelijk te stoppen met de samenwerking. Zij blokkeerde de bankpassen, maar dat bleek niet afdoende. Via internetbankieren wist de boekhouder alsnog geld weg te sluizen. Op de zitting twee weken geleden stelde de Almeerder dat hij feitelijk de leiding had over het bedrijf. “Ik was het gezicht naar buiten toe, ik was de directeur”, zei hij. Volgens hem pikte hij het geld niet, maar zette hij het apart om het ‘veilig te stellen’ en schuldeisers te kunnen betalen. De eigenaar van het zorgbedrijf weersprak dat. Zij zei dat de boekhouder helemaal geen toestemming had om over geld of voertuigen te beschikken. De rechter ging daarin mee en zag “geen enkel aanknopingspunt dat de verdachte een blanco volmacht (…) heeft verkregen om gelden naar eigen inzicht over te maken.”

Auto’s overgeschreven

Naast het geld zette de boekhouder ook drie auto’s van de onderneming op naam van derden. Bekenden verklaarden dat de verdachte hen had gevraagd de voertuigen tijdelijk op hun naam te zetten. De ondernemer ontdekte dit pas later via de Belastingdienst. Ook hier oordeelt de rechtbank dat zonder toestemming is gehandeld en dat de verdachte de beschikkingsmacht van de eigenaar doorbrak. Vanaf dat moment kon hij ook over de auto’s beschikken als eigenaar.

Vertrouwen

De rechtbank rekent de verdachte zwaar aan dat hij het vertrouwen van de ondernemer heeft beschaamd. In het vonnis staat dat hij de onderneming “financieel ernstig [heeft] benadeeld door binnen een tijdsbestek van een paar dagen meer dan € 72.000 weg te sluizen”. Daarbij ging hij volgens de rechters geraffineerd te werk, juist op het moment dat de ondernemer hem probeerde buitenspel te zetten.

Redelijke termijn

In vergelijkbare zaken worden vaak onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd. Dat gebeurt hier niet, omdat sprake is van een forse overschrijding van de redelijke termijn. De zaak speelde ruim tien jaar geleden, maar kwam pas nu voor de rechter. Het Openbaar Ministerie had de zaak eerder geseponeerd. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde later, in een zogeheten artikel 12-procedure, dat de verdachte alsnog vervolgd moest worden. Wel houdt de rechtbank bij de straf nu rekening met het feit dat de zaak zo lang heeft geduurd. De boekhouder kreeg alleen een voorwaardelijke celstraf opgelegd, mede om herhaling te voorkomen.

Schadevergoeding

De ondernemer krijgt grotendeels gelijk in haar civiele vordering. De rechtbank kent een schadevergoeding toe van ruim €80.500 voor het verduisterde geld en de auto’s, te vermeerderen met rente. De staat zal dit bedrag innen bij de veroordeelde. Een deel van de gevorderde advocaatkosten en de immateriële schadevergoeding wordt afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing.

Lees hier de uitspraak.