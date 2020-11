Administratiekantoor blaast cadeaubon nieuw leven in

Renée van Geest is begaan met lokale ondernemers. Om hen te steunen, stapt ze in de ‘Westlandbon’. Deze cadeaukaart kan bij Westlandse winkels en bedrijven verzilverd worden.

Sinds 2017

De Westlandbon was in 2017 een initiatief van een relatiegeschenkhandel. De kaart is bedoeld om plaatselijke ondernemers aan meer omzet te helpen. Renée van Geest is de boekhouder van deze relatiegeschenkhandel. Na een goede start werd het wat stiller rondom de cadeaukaart. ‘Medio dit jaar vroeg ik aan de ondernemer of er niet meer te doen was met de Westlandbon,’ vertelt Van Geest. ‘Ik kreeg vervolgens een vraag terug: of ik het zag zitten de kaart nieuw leven in te blazen en aan boord te komen.’

Breder trekken

Van Geest zei ja. ‘Ik ben erg begaan met lokale ondernemers. Ik wil ze graag helpen, zeker in deze moeilijke tijd. Met deze bon houden we het geld in het Westland. Bedrijven en consumenten kunnen de cadeaukaart verzilveren bij 70 plaatselijke winkels en bedrijven. Aanvankelijk was de bon vooral op winkels gericht, maar ik wil hem breder trekken. Zo doet sinds kort ook een personal trainer mee. Hartstikke leuk, kun je iemand een lekkere work-out cadeau doen!’

Erbij doen

Van Geest is ZZP’er. Het betekent dat ze het werk voor de Westlandbon naast haar bestaande administratieve werkzaamheden doet. ‘Dit zijn de rustige maanden, dus dat gaat wel. Ik hoop dat de bon begin volgend jaar genoeg body heeft om taken uit te besteden. Eraan verdienen doe ik niet. Dat is ook niet mijn doel. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om met ondernemers contact te hebben en bij hen langs te gaan. En inderdaad, dat is voor mijn eigen netwerk natuurlijk niet verkeerd. Aan de andere kant wil ik ZZP’er blijven. Ik ambieer niet om te groeien.’