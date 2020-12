Ollongren meldt gebrekkige jaarverantwoording Forum voor Democratie bij AFM en NBA

De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) heeft minister Ollongren geadviseerd om Forum voor Democratie een bestuurlijke boete van € 25.000 op te leggen omdat de boekhouding van de partij al jaren niet aan de gevraagde kwaliteitsvereisten voldoet.

De Ctfpp en de minister van Binnenlandse Zaken zijn het er over eens dat dat een ernstige zaak is, maar Ollongren neemt nu eerst andere maatregelen. Dat meldt ze in een Kamerbrief waarin ze een reactie geeft op een advies van de Commissie. Daaruit blijkt dat meer politieke partijen hun jaarverantwoording onvoldoende op orde hebben, al komt Forum er het slechtste vanaf.

De minister schrijft over FvD: ‘De Ctfpp acht het een ernstige zaak dat de jaarverantwoordingen van Forum voor Democratie al jaren niet aan de gevraagde kwaliteitsvereisten voldoen. Ik deel deze conclusie. In mijn reactie op het advies van de Ctfpp over 2018 heb ik daarom aangekondigd dat, indien de kwaliteit van de aangeleverde verantwoording niet zou verbeteren, ik volgende stappen in overweging neem.

Naast het verzoek aan de ADR om wederom een review uit te voeren bij de accountant van de partij over 2019 ga ik daarom een melding hiervan doen bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en de Autoriteit Financiële Markten. Mocht dit onvoldoende effect sorteren, dan neem ik het opleggen van de door Ctfpp geadviseerde bestuurlijke boete van € 25.000 in serieuze overweging.

Over de door de Ctfpp gesignaleerde ontbrekende goedkeurende controleverklaring voor de ledentallen van Forum voor Democratie en Jong Forum voor Democratie per 1 januari 2019 heb ik de partij verzocht om alsnog een controleverklaring inzake de ledentallen aan te leveren. De partij heeft aan dit verzoek voldaan en een goedkeurende controleverklaring van het ledental van zowel de partij als de jongerenorganisatie aangeleverd naar de stand van 1 januari 2019. Omdat de door de accountant vastgestelde ledentallen lager waren dan in de oorspronkelijke subsidieaanvraag het geval was, is de subsidie op een lager bedrag vastgesteld.’

Kamerbrief over advies Commissie van toezicht financiën politieke partijen over 2019