Accountant stuit op verdachte transacties: BaFin schorst top van Berenberg Bank

De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft drie bestuurders van de Duitse private bank Berenberg per direct uit hun functie gezet nadat tijdens de accountantscontrole van de jaarrekening over 2025 signalen naar voren kwamen van mogelijke schendingen van de regels voor goed ondernemingsbestuur.

De toezichthouder heeft twee externe bestuurders aangesteld om de leiding van de bank tijdelijk over te nemen.

Jaarrekeningcontrole

Volgens Berenberg kwamen de mogelijke overtredingen aan het licht tijdens de jaarlijkse controle van de jaarrekening. Daarbij stuitten de accountants op “markttransacties met een onduidelijke herkomst”, waarvan het onderzoek werd bemoeilijkt door een gebrek aan transparantie. De jaarrekening over 2025 heeft daardoor nog geen goedkeurende controleverklaring ontvangen.

Ingreep

BaFin heeft de bevoegdheden van drie leden van het dagelijks bestuur met onmiddellijke ingang opgeschort, meldde de bank vrijdag. De toezichthouder stelde voormalig topman Hans-Walter Peters van Berenberg en voormalig Degussa Bank-bestuurder Michael Horf aan als speciale commissarissen om het bestuur waar te nemen. De maatregel geldt als een van de zwaarste ingrepen die BaFin kan opleggen aan een financiële instelling. De toezichthouder heeft niet bekendgemaakt welke concrete transacties onderwerp van onderzoek zijn.

Peters noemt de ingreep noodzakelijk. “Absolute integriteit is een kernwaarde van Berenberg”, aldus de voormalige bestuursvoorzitter tegen de Financial Times. Volgens hem houden de vermoedelijke governance-overtredingen geen verband met klantactiviteiten en hebben cliënten geen schade geleden.

Berenberg

Berenberg, opgericht in 1590, geldt als de oudste nog bestaande private bank van Duitsland. De bank beheert circa 40 miljard euro aan vermogen voor vermogende particulieren, ondernemingen en institutionele beleggers. De instelling is grotendeels in handen van nazaten van de oprichtersfamilie en andere vermogende Duitse families.

De bank verwacht over 2025 een nettowinst van ongeveer 20 miljoen euro te rapporteren. Voor de eerste helft van 2026 rekent zij op een winst van circa 40 miljoen euro. Een belangrijke volgende stap is volgens betrokkenen het alsnog verkrijgen van een accountantsverklaring bij de jaarrekening over 2025.