PwC wijst op onzekerheid over continuïteit Tata Steel Nederland

De externe accountant van Tata Steel Nederland heeft in de controleverklaring bij de jaarrekening een paragraaf opgenomen over een materiële onzekerheid rond de continuïteit van de onderneming. De onzekerheid hangt samen met de dreigende sluiting van de cokes- en gasfabrieken in IJmuiden.

Uit het onlangs gepresenteerde jaarverslag over 2025/26 blijkt dat PwC de jaarrekening heeft gecontroleerd en een goedkeurende verklaring heeft verstrekt. Daarbij verwijst de accountant naar een materiële onzekerheid die verband houdt met de continuïteitsveronderstelling.

Cokes- en gasfabrieken

Aanleiding vormt de discussie met toezichthouders over de cokes- en gasfabrieken. Tata Steel Nederland meldt dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de provincie Noord-Holland op 23 april hebben aangekondigd de vergunningen van deze installaties te willen intrekken en aan te sturen op een vervroegde sluiting.

Volgens Tata Steel Nederland is in het afgelopen boekjaar meer dan € 20 miljoen aan boetes betaald in verband met de cokes- en gasfabrieken. Het bedrijf stelt dat voor een deel van de emissieoverschrijdingen momenteel geen technisch en operationeel haalbare oplossing beschikbaar is binnen de door de toezichthouder gewenste termijn.

Onzekerheid

Bestuursvoorzitter Hans van den Berg schrijft in het jaarverslag dat Tata onderzoekt of de cokes- en gasfabrieken eerder kunnen worden gesloten dan oorspronkelijk voorzien in het zogeheten Groen Staal Project. Daarbij wijst hij op de technische en logistieke complexiteit van een dergelijke stap. “In view of the uncertainty on closure timelines, TSN’s financial statements are prepared with a material uncertainty regarding our continuity”, aldus Van den Berg.

In het jaarverslag wordt verder vermeld dat PwC een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven waarin expliciet wordt verwezen naar deze materiële onzekerheid rond de continuïteit. Tata Steel Nederland behaalde over boekjaar 2025/26 een omzet van € 6,0 miljard en een EBITDA van € 268 miljoen.

CSRD

Met het nieuwe jaarverslag zet Tata Steel naar eigen zeggen een stap richting strengere Europese verslaglegging (CSRD). Het verslag is echter nog niet volledig CSRD-compliant. “We erkennen dat staalproductie impact heeft en dat dit om blijvende verbetering vraagt”, licht het bedrijf toe. “Het Groen Staal Project speelt daarin een centrale rol. Dit project markeert een fundamentele transformatie van de staalproductie in Nederland, met als doel de staalproductie te behouden en tegelijkertijd schoner, groener en circulairder te maken. Deze verandering vraagt om aanpassingen in processen, organisatie en manier van werken. Tegelijk staat er veel op het spel: samen met leveranciers en partners ondersteunt Tata Steel Nederland een ecosysteem waar tienduizenden gezinnen van afhankelijk zijn.”

De cijfers zijn hier te vinden.