Belangenorganisatie start rechtszaak over ‘privacyschendend’ UBO-register

Privacy First heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat over het begin dit jaar ingevoerde UBO-register, wegens vermeende schending van het grondrecht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. De belangenorganisatie verzoekt de rechter om het UBO-register op korte termijn buiten werking te stellen en hierover zonodig prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Privacyschending

De Nederlandse wet en ook de achterliggende Europese richtlijn zijn volgens Privacy First in strijd met het Europese Handvest voor de Grondrechten en met de AVG. De privacyschending die het gevolg is van het UBO-register en de openbare toegankelijkheid van gevoelige gegevens is niet proportioneel, motiveert de belangenorganisatie de stap. Om het doel van het UBO-register te bereiken – witwassen tegengaan en terrorismefinanciering bestrijden – is volgens Privacy First geen UBO-register nodig, in ieder geval geen register dat voor iedereen openbaar toegankelijk is.

‘Wanneer de (Europese) wetgever onvoldoende oog heeft voor de bescherming van grondrechten, dan kan de (Europese) rechter de regelgeving buiten werking stellen. Dat gebeurt vaker’, licht Privacy First toe. ‘Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft eerder regelgeving ongeldig verklaard wegens privacyschendingen, bijvoorbeeld de Dataretentierichtlijn en recent het Privacy Shield. Ook de Nederlandse rechter stelt regelmatig privacyschendende regelgeving buiten werking.’

Privacy First heeft eerder met succes de geldigheid van wetgeving aan de orde gesteld, bijvoorbeeld in een procedure over de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie en in een procedure over SyRI. Bezien tegen deze achtergrond is de rechtszaak tegen het UBO-register zeer kansrijk, denkt de belangenorganisatie.

De rechtszaak zal door de Rechtbank Den Haag worden behandeld. Het kort geding wordt behandeld op 25 februari 2021 om 12.00 uur. De dagvaarding is HIER te vinden (pdf). De uitspraak volgt twee of drie weken na de zitting.