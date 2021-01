Hoe moeten de steunmaatregelen volgens ondernemers worden uitgebreid?

Verschillende ondernemersorganisaties hebben in aanloop naar de verlenging van de lockdown die dinsdagavond waarschijnlijk wordt aangekondigd flinke wensenlijstjes voor uitbreiding van de steunmaatregelen:

Aanpassing TVL

Zo wil de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) dat de drempelwaarde in de TVL-regeling wordt opgeheven. Deze is momenteel €3.000,- euro vaste lasten per kwartaal. Dat bedrag is volgens VZN voor veel zelfstandig ondernemers te hoog, ‘terwijl zij wel degelijk hoge vaste lasten hebben’. VZN stelt bovendien voor om de TVL-vergoeding uit te keren op basis van werkelijke cijfers. ‘Nu is er een ingewikkeld systeem opgetuigd met gemiddelde percentages vaste lasten per SBI-code.’

Tozo en TONK, versoepeling urencriterium

Verder pleit VZN (een samenwerkingsverband van ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL) voor het achterwege laten van de vermogenstoets bij de Tozo die gepland staat vanaf 1 april, voor versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen in 2021 en voor extra inspanningen tot bij- en omscholing van zelfstandig ondernemers die het roer willen omgooien. Tot slot roept VZN het kabinet met klem op tot versnelde invoering van de aangekondigde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Wensen ONL

Ook ondernemersorganisatie ONL heeft een flinke wensenlijst en stelt de volgende steunmaatregelen voor:

• Verruim de TVL: hogere vergoedingspercentages en opheffen bovengrens;

• Maak extra overbruggingskrediet mogelijk en verbeter de condities;

• Ruime voorraadvergoeding voor de non-food retail;

• Evenementenmodule voor kermissen herzien en werkbaar maken;

• Verhoog het NOW percentage naar 90% van de loonsom voor het eerste kwartaal van

2021;

• Maak voorfinanciering transitievergoeding mogelijk;

• Schort het gebruikelijk loon van DGA’s op in 2021;

• Zorg dat er spoedig een voucherbank komt voor de reisbranche;

• Verruim het vergoedingspercentage van de werkkostenregeling naar 3%;

• Voer “Click en Collect” systeem voor de non-food retail in;

• Zet in op een MKB-herstelfonds.