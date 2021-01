Geld steunmaatregelen komt grotendeels bij de juiste bedrijven terecht

De bijna €40 miljard die tot nu toe via regelingen als NOW, Tozo en TVL bij ondernemers is terechtgekomen komt verrassend goed terecht. Dat concluderen economen van Rabobank en de Universiteit Utrecht in econonomenvakblad ESB.

‘Onze primaire conclusie luidt dat beter gerunde en dus levensvatbare bedrijven de steun hebben ontvangen’, vertelt Rabobank-econoom en universitair docent in Utrecht Sjoerd Hardeman. Volgens Hardeman moet nog wel nader worden onderzocht in hoeverre dit een toevalstreffer is. Het is niet uit te sluiten dat gezonde bedrijven de weg naar de Haagse potjes beter weten te vinden.

Kwalitatief goede bedrijven

De onderzoekers concluderen dat het via de steunregelingen uitgekeerde geld voornamelijk terecht lijkt te komen bij bedrijven die het, gelet op hun lage omzetverwachtingen en grote omzetonzekerheid, op korte termijn echt nodig hebben. Gezien de gerapporteerde managementpraktijken gaat het ook om kwalitatief goede bedrijven die ook op langere termijn levensvatbaar zijn.

Geen weggegooid geld

Volgens sommigen is de overheidssteun deels weggegooid geld, omdat de steunmaatregelen zo generiek zijn opgezet dat ook ongezonde bedrijven overeind worden gehouden. Daardoor zouden de in de kern gezonde bedrijven indirect ook worden benadeeld. Volgens de onderzoekers blijkt daar echter niets van.

Bron: FD/ ESB