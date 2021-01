Van der Vegte over aasgier-verwijt: suggestie te hoge facturen accountants onjuist

NBA-voorzitter Marco van der Vegte verweert zich met een ingezonden brief tegen het onlangs in het FD geschetste beeld dat accountants aasgieren zijn die bij de NOW-verantwoording het laatste restje vlees bij ondernemers komen wegpikken. Wel heeft de NBA haar leden gevraagd om samen met hun cliënten te zoeken naar manieren om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken. Dat laatste meldt de beroepsvereniging in een formeel standpunt dat gepubliceerd is over de NOW-regeling en de daarbij behorende accountantswerkzaamheden.

Ingezonden brief

“Veel accountants in Nederland hebben de afgelopen tijd een onmisbare bijdrage geleverd aan de wijze waarop ondernemers deze zware storm moeten doorstaan. Daar hoort ook de taak bij die de minister ons toegewezen heeft in het kader van de NOW. Die voeren wij uit, in het publiek belang”, schrijft Van der Vegte in een ingezonden brief in het FD.

De suggestie dat accountants te hoge facturen voor de toetsing van NOW-subsidies neerleggen bij ondernemers is onjuist, stelt de NBA-voorzitter: “Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een protocol opgesteld waarin staat wat ze van accountants verwachten. Daarbij heeft de NBA voortdurend aangedrongen op het voorkomen van administratieve lasten voor ondernemers. Wij hebben ervoor gepleit – en dat is ook onderdeel geworden van de afspraken – dat het werk dat een accountant moet doen in het kader van de NOW zoveel mogelijk wordt gecombineerd met het gebruikelijke ‘jaarwerk’ van de accountant, ter verlaging van de lasten van de ondernemer.”