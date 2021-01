‘Accountant is gier die laatste vlees weghaalt’

In het Financieele Dagblad worden accountants uitgemaakt voor aasgieren die het laatste restje vlees bij ondernemers komen wegpikken.

5000 euro

De discussie gaat over de kosten van een accountantsverklaring of derdenverklaring die nodig is om de NOW-steun te verantwoorden. Accountancy Vanmorgen schreef daar in oktober al over. ‘Mag een derdenverklaring € 5.000 euro kosten’ was toen de vraag. Aanleiding was een klacht van een ondernemer bij de redactie die 20.000 euro noodsteun had gekregen en een kwart daarvan kwijt was aan zijn huisaccountant. Het ging om een Next5-kantoor.

Tot 15%

In het FD-artikel worden twee ondernemers geciteerd. De een kreeg € 28.000 loonsubsidie en een offerte van zijn accountant voor €2750 tot €3750. Dat is dus maximaal 13% van het ontvangen bedrag. Een andere ondernemer kreeg een kostenraming van € 60.000 voor zes BV’s. Na een gesprek met de accountant, BDO in dit geval, is dat bedrag verlaagd naar € 10.000.

‘Accountant niet nodig’

MKB-Nederland krijgt signalen van ondernemers over de dure controle op de NOW-steun en zegt in gesprek te zijn met het ministerie. Ook bij de hulplijn van de Kamer van Koophandel wordt geklaagd over de kosten van de accountant. Volgens een woordvoerder zijn deze klachten soms het gevolg van onwetendheid bij ondernemers. ‘Veel ondernemers kloppen aan bij het verkeerde loket. Zij denken een dure accountant nodig te hebben, terwijl eigenlijk een belastingadviseur volstaat.’

Shoppen

In theorie is dat inderdaad zo. Maar in de praktijk kloppen ondernemers als eerste aan bij hun huisaccountant, met wie vaak al een jarenlange relatie bestaat en die alle ins en outs van het bedrijf kent. Rond shoppen kan tot een lagere rekening leiden, maar heeft vaak consequenties. Zo vond een van de ondernemers in het FD-artikel een accountant die het voor de helft van het geld wilde doen, maar wel op voorwaarde dat hij de huisaccountant van de ondernemer mocht worden.

Veel uren

Hans Biesheuvel van ONL geeft in het artikel een tegengeluid. ‘Als de administratie een puinhoop is, moet de accountant veel uren maken om alles door te rekenen.’ Verder vermoedt Biesheuvel dat sommige accountants in verband met de toegenomen kritiek op de beroepsgroep alles meerdere keren controleren voordat zij een verklaring afgeven. ‘En dan zijn er ook nog accountants die de rekening onnodig opvoeren.’

Lees hier het FD-artikel.