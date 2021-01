WHOA blijkt geen Zuidas-dingetje

De nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die vanaf 1 januari 2021 geldt, zou met name hele grote bedrijven in zwaar weer en Zuidas-advocaten in de kaart spelen. Maar de eerste uitspraken gaan juist over kleine ondernemingen, bericht het FD.

De wet moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn. Ondernemingen kunnen bij een dreigend faillissement een onderhands akkoord sluiten met schuldeisers en aandeelhouders en dat laten bekrachtigen door de rechter.

Winkelier en verslavingszorg

De WHOA zou vooral de kas spekken van multinationals en Zuidas-advocaten, was de kritiek vooraf. Maar in de eerste zaak die voor de rechter kwam, ging het om een Haagse winkelier. De tweede instelling die van de WHOA gebruikmaakte, was een stichting voor verslavingszorg. De winkelier werd bijgestaan door advocaat Michiel Vriezekolk van het Zutphense kantoor Voorink, een dikke 100 kilometer van de Zuidas verwijderd. ‘Op basis van mijn ervaring denk ik niet dat de WHOA een typisch Zuidasding is. Ik denk dat de WHOA voor veel bedrijven, groot of klein, een goede oplossing is om een faillissement te voorkomen’, zegt hij tegen het FD.

Juridisch knooppunt

Volgens de krant zet Nederland zich met de nieuwe wet internationaal op de kaart als juridisch herstructureringsknooppunt. Die titel is nu nog in handen van Londen. Een advocaat van het internationale Clifford Chance denkt dat Nederland ‘in de gereedschapskist voor grote insolventiezaken en bedrijfssaneringen met de Whoa iets extra’s biedt ten opzichte van de meeste andere Europese landen’. Dat Nederland nogal makkelijk het Engels toelaat in de eigen taal en instellingen speelt ook een rol. De advocaat vindt dat de rechter bovendien korte termijnen hanteert. ‘Dat is in een internationale context ook heel positief.’

Akkoord levert meer op dan faillissement

In de eerste WHOA-zaak oordeelde de rechter dat een akkoord schuldeisers waarschijnlijk een hogere uitkering oplevert dan een faillissement. De winkel had een liquidatiewaarde van € 13.585: een bedrag dat bij een faillissement al snel opgaat aan faillissementskosten en het salaris van de curator. De betrokken winkelier heeft zijn zaak inmiddels weer op de rails, aldus het FD. Volgens advocaat Vriezekolk krijgt de Belastingdienst straks 45% van het uitstaande bedrag terug, leveranciers en andere concurrente schuldeisers kunnen nog 22,5% tegemoetzien. In de andere WHOA-zaak krijgt de stichting voor verslavingszorg een afkoelingsperiode om af te wikkelen onder toezicht van een onafhankelijke deskundige. In die zaak is er nog geen overeenkomst gesloten.

Bron: FD

_____________________________________________________________________________________________________

Mis op 4 maart niet de AV lunch&learn-sessie over de WHOA met Jan Wietsma

Maak kennis met de WHOA en leer wat de WHOA voor de ondernemer en zijn accountant betekent. Jan Wietsma vertelt aan welke eisen een schuldsanering moet voldoen en hoe je daar als accountant bij kunt ondersteunen.