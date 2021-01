Loonheffingen betalen met iDEAL mogelijk

De mogelijkheid om de loonheffingen te betalen met iDEAL is vanaf nu beschikbaar voor alle softwareleveranciers, meldt de Belastingdienst.

Een aantal softwareleveranciers hebben deze functie al ingebouwd in hun softwarepakket. Vraag bij de softwareleverancier na of de betaling met iDEAL mogelijk is met het softwarepakket. Softwareontwikkelaars hebben de toepasbaarheid van iDEAL voor de betaling van loonheffingen getest. Deze pilot is eind 2020 afgerond.

Sinds vorig jaar is met iDEAL betalen ook mogelijk gemaakt voor de aangifte omzetbelasting die de ondernemer met een boekhoudpakket indient.

Ambitie: iDEAL voor portalen

“We hopen dat er komend jaar meer softwareleveranciers aansluiten om iDEAL in hun pakketten voor ondernemers op te nemen”, licht projectmanager Paul Jairath van de Belastigndienst toe. “Want het loopt goed: hoewel nog lang niet alle aanbieders van boekhoudsoftware zijn aangesloten, zijn afgelopen half jaar meer dan 60.000 belastingbetalingen gedaan ter waarde van 170 miljoen euro. Een logische vervolgstap is om iDEAL óók een plek te geven in het zakelijke aangifteportaal van de Belastingdienst: Mijn Belastingdienst Zakelijk.

IDEAL om belasting betalen is een logische en kansrijke stap ter versterking van de administratieve keten. Want uiteindelijk heeft iedereen er baat bij: de softwareontwikkelaar die een extra functionaliteit kan bieden, de Belastingdienst die minder verkeerde betalingen binnenkrijgt, maar vooral de ondernemer voor wie de belastingbetaling gebruiksvriendelijker en gemakkelijker wordt.”