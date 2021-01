Zorgen Tweede Kamer over ondernemers die buiten de boot vallen

De Tweede Kamer is blij met de recent door het kabinet aangekondigde uitbreiding van het pakket noodsteunmaatregelen, maar veel partijen vinden dat nog niet genoeg. Er zijn veel zorgen over groepen die buiten de boot vallen, zoals veel zzp’ers, kleine ondernemingen en middelgrote filiaalbedrijven. Dat bleek donderdag tijdens een debat met de ministers Koolmees en Van ’t Wout over de noodsteunmaatregelen, dat de hele dag duurde. Of er ook daadwerkelijk nog veel wijzigt aan de regelingen moet volgende week blijken. Het kabinet ziet echter weinig in al te grote aanpassingen.

Tozo en TVL

Door de voorwaarden voor de Tozo en de TVL komen veel zzp’ers en kleine ondernemers er niet voor in aanmerking en worden gezinnen de armoede in geduwd, zei PvdA’er Van Dijk donderdag. Met Van Dijck (PVV) en Van Weyenberg (D66) wil hij dat de grens voor vaste lasten wordt verlaagd naar 1.500 euro. CDA’er Amhaouch stelde voor om schrijnende gevallen die bij de TVL buiten de boot vallen individueel te beoordelen. Veel woordvoerders vroegen ook om de partnertoets in de Tozo af te schaffen: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, PVV en FvD zijn daarvoor. Maar minister Koolmees benadrukt dat de gemeenten hierdoor in grote problemen zouden komen. Hun uitvoering wordt volgens hem al extra belast en dit kunnen ze niet aan.

ChristenUnie-Kamerlid Bruins toonde zich blij met de opslag in de TVL voor doorlopende, niet-vermijdbare kosten in de land- en tuinbouw. Zijn suggestie om die regeling door te trekken naar het tweede kwartaal krijgt geen bijval van minister Van ’t Wout. Wel wil de minister met ‘een open blik’ kijken om ook voor kleine ondernemers de vaste lasten te vergoeden.

TONK

Voor ondernemers die buiten de bestaande regelingen vallen zijn Rijk, sociale uitvoeringsorganisaties en de gemeenten momenteel bezig met de uitwerking van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Maak daar haast mee, zei SGP’er Stoffer donderdag. Kijk uit dat er geen onduidelijkheid en grote verschillen tussen gemeente ontstaan, zo waarschuwde Van Kent (SP). Van Brenk (50PLUS) hamerde erop dat er geen partnertoets in moet komen. De TONK is bedoeld voor huishoudens die hun vaste (woon)lasten niet meer kunnen betalen, lichtte minister Koolmees toe. Daarbij gaat het om zowel ondernemers en zzp’ers als flexwerkers die ontslagen zijn of minder uren draaien. Omdat de gemeenten er verantwoordelijk voor zijn, zijn verschillen in de uitvoering volgens de minister niet helemaal te voorkomen.

Starters

Minister Van ’t Wout komt met een aparte startersregeling. Eindelijk, zegt Aartsen (VVD), maar met Stoffer (SGP), Van Weyenberg (D66) en Van Dijck (PVV) wil hij dat ook ondernemers die na 30 september 2019 zijn begonnen daar aanspraak op kunnen maken. Kan de regeling niet eerder starten dan 1 mei, vroeg Azarkan (DENK).

Filiaalbedrijven

De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten is voor bedrijven met veel filialen te karig, vond SGP’er Stoffer. Hij heeft zorgen over ketenbedrijven als Leen Bakker, Xenos, Intertoys en Blokker. Het gaat bij filiaalbedrijven om veel banen, stelde Van Kent (SP) vast. En om de levensvatbaarheid van onze winkelstraten, zei Amhaouch (CDA): kunnen ze misschien worden geholpen met Europese regelingen? Schrap de mkb-toets en zorg dat losse filialen steunaanvragen kunnen doen, opperde Van Haga (FvD). De steunregelingen zijn gericht op bedrijven als geheel, gaf minister Van ’t Wout aan. Het is volgens hem voor de uitvoeringsorganisaties, die steunaanvragen moeten beoordelen, niet te doen om per filiaal alles uit te pluizen. Maar hij staat open voor reële, werkbare alternatieven.

Wijzigingsvoorstellen

Er liggen nu 38 voorstellen vanuit de Kamer om nog iets extra’s te doen voor ondernemers die door corona in de financiële problemen komen. Het kabinet heeft de meeste aanpassingsvoorstelle nontraden, omdat ze moeilijk uitvoerbaar zijn. “We hebben bewust gekeken naar generieke maatregelen”, zei minister Van ’t Wout van Economische Zaken, “omdat die als voordeel hebben dat je ze snel kunt uitvoeren. Maar dat betekent dat er altijd specifieke gevallen zijn, voor wie ze niet gelden.”

De Kamer stemt aanstaande dinsdag over de moties.

Bron: TK/NOS