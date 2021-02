Marco Vermin (Alfa) vice president DFK International

Marco Vermin, bestuurslid van Alfa Accountants en adviseurs, is benoemd tot vice president EMEA van het internationale netwerk DFK International.

In zijn nieuwe rol vertegenwoordigt Vermin de regio’s Europa, Midden-Oosten en Afrika. Onder de vlag van DFK International werken ruim 220 accountantskantoren met elkaar samen bij internationale aangelegenheden. Dat komt bijvoorbeeld van pas als bedrijven een buitenlandse vestiging willen openen of een bedrijf willen overnemen in het buitenland. ‘Het is heel prettig dat wij dankzij onze samenwerking met DFK International kunnen schakelen met het accountantskantoor in het gebied waar de klant zich wil vestigen. Wij kennen en vertrouwen onze partners in het buitenland. Het is belangrijk dat wij hier invloed op kunnen uitoefenen en een lokale accountant kunnen voordragen die alles weet van de lokale regels’, aldus Vermin.

National member

Alfa werkt sinds 2014 samen met DFK International; Vermin trad er in 2016 toe tot de raad van bestuur. ‘Alfa heeft bij DFK International de status ‘National Member’, waardoor wij het enige Nederlandse accountants- en advieskantoor zijn dat aanspraak kan maken op het lidmaatschap van DFK International.’