Personalia | Armando Veringmeier partner bij Jongbloed Accountants

Per 1 maart 2021 komt registeraccountant Armando Veringmeier het team van Jongbloed Accountants versterken, meldt het Twentse accountantskantoor.

Robin Coster, directeur / partner bij Jongbloed Accountants: “We groeien als kantoor snel. Ik ken Armando Veringmeier uit het Twentse accountants-landschap. Hij heeft zijn sporen verdiend bij PWC, Ten Kate Huizinga (nu Mazars) en De Jong & Laan Accountants. Wij zijn enorm blij met zijn komst.”

“Armando gaat onze grotere MKB-bedrijven bedienen en meewerken aan onze expansie. Zijn ervaring bij familiebedrijven komt ons erg goed uit. Armando heeft enkele jaren in Silicon Valley (Verenigde Staten) gewerkt, dus ook internationale bedrijven kunnen nu bij ons terecht”, vult directeur / partner bij Jongbloed Accountants Mike Sessink.

Jongbloed accountants B.V. is gestart in 2015. Het accountantskantoor is gevestigd in Enschede.