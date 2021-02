Leider Hofstadgroep, nu boekhouder, verdacht van terrorismefinanciering

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie 33 IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. De FIOD doet onderzoek naar de activiteiten van A. als boekhouder.

Hofstadgroep

A was leider van de Hofstadgroep. Hij werd in 2006 veroordeeld tot negen jaar cel voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en woont sinds zijn vrijlating in 2013 in Rotterdam. In 2018, net nadat hij van de sanctielijst is gehaald, richtte hij een eigen bedrijfje op, een consultancybureautje in boekhouding. Hij had een klein kantoortje in een anoniem bedrijfsverzamelgebouw op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel. A. werd na zijn vrijlating begeleid door Mohammed Cheppih, een imman die vroeger radicale denkbeelden had maar daarvan is afgestapt. Cheppih gaf A. onbetaald werk als boekhouder voor het restaurant waar Cheppih mede-eigenaar van is.

Valsheid in geschrifte

Zijn financiële kennis en netwerk zou A. hebben gebruikt om geld naar Syrië te sturen. Van de 33 vrouwen voor wie het geld bedoeld was staan er 22 op de nationale sanctielijst terrorisme. De verdenking is dat A. valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Volgens het OM heeft A. het geld laten opsturen door medeverdachte Fadi M. (32). Deze man uit Vlaardingen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het zogeheten hawalabankieren en witwassen. Zowel A. als M. zitten sinds juni vast. De rechtbank in Rotterdam besloot dinsdag om de voorlopige hechtenis tegen de twee verdachten te verlengen.