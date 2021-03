Btw-routekaart voor handel met het Verenigd Koninkrijk

De Britten zijn uit de EU gestapt, dat kan je niet ontgaan zijn. Vlak voor de kerst is er nog snel een vrijhandelsakkoord beklonken. Een zucht van verlichting, geen invoerrechten en ach, het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt nu gewoon een derde land. Export in plaats van levering binnen de EU. En voor goederen naar Noord-Ierland blijven ze bij de club. Hoe moeilijk kan het zijn?

Akkoord vol verscholen gebreken

Inmiddels is het maart 2021. Het akkoord blijkt vol met verscholen gebreken te zitten. De schappen in de winkels in Noord-Ierland en Groot-Brittannië zijn vaker leeg. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk worden geadviseerd maar een vestiging in de EU op te tuigen, dat is gemakkelijker. Het goederenvervoer over de Ierse Zee blijkt toch met export en importregels te maken te krijgen, de EU wil natuurlijk niet dat dit een sluiproute wordt van niet door de EU goedgekeurde producten. De Britten lopen achter met het verwerken van de aanvragen voor een Brits btw-nummer. Webshops krijgen met btw-afdrachtregels in het VK te maken. Europese regelgeving als wet MOSS geldt niet meer voor het VK, ze zijn tenslotte geen EU meer. De files bij de boot vallen weer wel mee. Tja we vervoeren nu immers veel minder naar het VK om regels en voedselbederf te vermijden. Het land van oorsprong van de producten blijkt toch voor papieren rompslomp te zorgen. Voor Noord-Ierland is een nieuwe landcode ingevoerd. Toch niet zo helder allemaal dus.

Btw-routekaart handel met het Verenigd Koninkrijk

Hoe zit t dan nu precies met de btw? Omdat we ook niet allemaal doorgewinterde fiscalisten zijn heeft Twinfield een Brexit routekaart samengesteld. Niet om wetgeving aan je uit te leggen maar om als je door de bomen het bos niet meer ziet je in ieder geval het goede pad wordt opgestuurd waar je bij de handel met het VK op moet letten wat de btw betreft. De routekaart is mede tot stand gekomen met adviezen van bureau Van Vilsteren BTW advies te Heelsum.



Download de Routekaart Brexit en btw

Dit artikel is geschreven door Albert van Ruijven, adviseur bij Twinfield.

