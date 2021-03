Steunregelingen worden waarschijnlijk verder uitgebreid

Het kabinet wil de coronasteun in het tweede kwartaal ‘opplussen’, heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Sinds afgelopen zaterdag buigt het kabinet zich over uitbreiding van de economische steunpakketten.

TONK en TVL

“Je ziet dat er wel veel ondernemers aan de rand komen van wat ze aankunnen”, zei Rutte dinsdag. Volgens de premier komt er misschien zelfs deze week nog nieuws over de steunpakketten. Daarbij wordt gesproken over extra geld voor de TONK-regeling en een mogelijke verruiming van de TVL, meldt BNR. Zeker zou dat echter nog niet zijn.

Capaciteit uitvoeringsorganisaties

Het probleem daarbij is wel dat uitvoeringsorganisaties als UWV en RVO het nu al zwaar hebben. Het tussentijds aanpassen van regelingen is mogelijk teveel gevraagd. Ook Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland ziet daar een probleem: ‘We moeten ook kijken naar de uitvoering van de maatregelen; we krijgen steeds meer berichten dat de uitbetaling van TVL en TONK lang duurt. De bedragen én de snelheid moeten echt omhoog. Liquiditeit is een toverwoord en die droogt behoorlijk snel op.’

Wat de ondernemersvoorman betreft moeten de regelingen voor ondernemers naar 100 procent vergoeding van de misgelopen omzet of te compenseren kosten.

BNR/AV