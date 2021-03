Accountant leidt zakentak ING

De Britse Zuid-Afrikaan Andrew Bester wordt de nieuwe directeur van de zakentak van ING. Hij is opgeleid als accountant en begint 6 april.

Lange loopbaan

Bester is al ruim dertig jaar actief als zakelijk bankier. Hij werkte onder meer bij Lloyds Bank, Standard Chartered en de Co-Operative Bank, een Britse ethische coöperatieve bank waar hij tot voor kort ceo was. In zijn carrière heeft hij gewerkt in Hongkong, Singapore en Londen. De bankier is opgeleid tot accountant aan de Witwatersranduniversiteit in Zuid-Afrika. Besters aanstelling is goedgekeurd door de Europese Centrale Bank. Zijn voorganger Fernandez stond sinds 2016 aan het roer van de zakenbank, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor de invoering van ‘agile’ werken. Ze vond het tijd voor andere uitdagingen.

Uitdagingen

In een interview op de website van ING zegt Bester: ‘ING is een zeer sterke wereldwijde bank. In het post-Covid tijdperk hebben we de mogelijkheid om een van de grootste zakelijke bankgroepen in Europa te worden, met sterke posities in Azië en Noord- en Zuid-Amerika.’ Volgens Bester maakt de financiële sector nog steeds ingrijpende veranderingen door. ‘Het tempo van de veranderingen ligt erg hoog. Denk aan verdergaande digitalisering en automatisering, een niet aflatend streven naar kostenefficiëntie en een steeds grotere focus op optimale kapitaalinzet om het rendement te verhogen.’

Gefocust op klant

Bester omschrijft zijn leiderschapsstijl als ‘erg gefocust op de klant’ en dat ook van anderen eisend. Hij kijkt ernaar uit om in Amsterdam te wonen en werken. Eerder woonde hij met zijn gezin in Hongkong en Singapore en twee keer in Londen. ‘Ik heb mijn hele carrière zaken gedaan in Nederland en ik ben blij dat ik meer tijd kan besteden in Nederland.’