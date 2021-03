Kwart van ondernemers vertrouwt extraverte fiscalist niet

39% van de Nederlandse ondernemers vindt een fiscaal-professional pas betrouwbaar als deze bij een accountant- of belastingadvieskantoor is aangesloten. 55 procent van de ondernemers vindt dat een fiscaal-professional idealiter minimaal tien jaar werkervaring moet hebben.



Volgens het boekje

Dit blijkt uit onderzoek van Nextens, leverancier van fiscale aangiftesoftware, onder 250 ondernemers met personeel. De ideale fiscaal-professional hoeft niet alles volgens het boekje te doen. Alhoewel bijna vier op de vijf (78%) ondervraagden vindt dat een fiscaal-professional vooral betrouwbaar moet zijn, is slechts veertig procent van mening dat de ideale fiscaal-professional alles volgens het boekje doet. Daarnaast vindt maar liefst 94 procent dat een fiscaal-professional buiten de vaste kaders moet denken.

Leeftijd speelt een rol

Dertig procent van de ondernemers vindt dat een fiscaal-professional boven de 45 jaar betrouwbaarder is dan iemand met een lagere leeftijd. Opvallend is het verschil tussen man en vrouw in deze mening. Zo is slechts vijftien procent van de vrouwen van mening dat een betrouwbare fiscaal-professional 45 jaar of ouder is, tegenover bijna 39 procent van de mannen.

Geen jargon

Andere opvallende uitkomsten zijn dat 28% van de ondernemers een extraverte fiscalist niet vertrouwt. 69% vindt het belangrijker dat een fiscaal professional betrouwbaar overkomt dan dat hij zich communicatief goed kan uitdrukken en slechts 13% acht een fiscaal-professional betrouwbaarder als hij vaktaal gebruikt in plaats van eenvoudige taal.